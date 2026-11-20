Sport in tv venerdì 20 novembre: Mondiali di acrobatica con Sportface su Prime Video e Samsung TV, Alcaraz-Cobolli

Su Sportface TV, disponibile su Prime Video e Samsung TV, i Mondiali senior di ginnastica acrobatica in replica alle 19:24. Nel palinsesto anche la Coppa del Mondo di artistica ad Antalya e le finali degli Italiani Speed di Milano. Dalle 9 gli Assoluti di taekwondo in diretta su Taekwondo Plus. Alle ATP Finals Alcaraz-Cobolli alle 14 e Bolelli/Vavassori alle 18, mentre la giornata propone le libere di F1 a Las Vegas, il Motomondiale in Portogallo e Italia-Giamaica ai Mondiali U17.

I Mondiali senior di ginnastica acrobatica sono tra gli appuntamenti di Sportface TV su Prime Video e Samsung TV di venerdì 20 novembre. Alle 19:24 il canale ripropone la sessione pomeridiana della prima giornata. La ginnastica è protagonista anche alle 13:15 con la Coppa del Mondo di artistica di Antalya, mentre alle 23:30 spazio alle finali degli Italiani Speed di arrampicata di Milano.

Nel pomeriggio si possono rivedere anche le gare di trap femminile della Coppa del Mondo di tiro a volo di Tangeri, in programma alle 17:02. Le rubriche accompagnano il palinsesto con le interviste di Inside, i podcast di Atleti Shakerati e gli incontri di Camera di Chiamata.

Sulla piattaforma OTT Sportface TV c’è inoltre una diretta dedicata al taekwondo. Dalle 9:00, Taekwondo Plus trasmette i Campionati Italiani Assoluti.

Il tennis offre una giornata con tre appuntamenti che coinvolgono gli italiani. Alle ATP Finals, Alcaraz-Cobolli è in programma alle 14:00, seguito alle 18:00 da Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz. Alle 20:30 Medvedev affronta Tiafoe, con copertura anche in chiaro su Italia 1.

Per i motori, nella notte italiana si disputano le prime due sessioni di prove libere del GP di Las Vegas di Formula 1. Il Motomondiale scende invece in pista in Portogallo, con la MotoGP impegnata nelle libere alle 11:45 e nelle pre-qualifiche alle 16:00. Alla stessa ora l’Italia affronta la Giamaica ai Mondiali di calcio U17. In serata spazio anche a Eurolega, Serie B, Bundesliga, futsal e SuperLega di volley.

Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Gare in replica, interviste e rubriche del canale, con gli orari arrotondati per eccesso al minuto.

00:40 – Taekwondo, One Strike, One Story di Vito Dell’Aquila.

– Taekwondo, One Strike, One Story di Vito Dell’Aquila. 00:45 – Scherma, Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”, Trofeo Kinder Joy of Moving 2026, quinta giornata.

– Scherma, Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”, Trofeo Kinder Joy of Moving 2026, quinta giornata. 03:52 – Taekwondo, La Via, lo show per i 60 anni del taekwondo in Italia.

– Taekwondo, La Via, lo show per i 60 anni del taekwondo in Italia. 04:59 – Taekwondo, Nella Casa del Taekwondo – Ritorno a Muju.

– Taekwondo, Nella Casa del Taekwondo – Ritorno a Muju. 05:23 – Boxe, titolo italiano dei mediomassimi 2025, Eros Seghetti-Dragan Lepei.

– Boxe, titolo italiano dei mediomassimi 2025, Eros Seghetti-Dragan Lepei. 06:40 – Scherma, Inside con Rossella Fiamingo.

– Scherma, Inside con Rossella Fiamingo. 06:53 – Ciclismo, Inside con Cordiano Dagnoni, presidente FCI.

– Ciclismo, Inside con Cordiano Dagnoni, presidente FCI. 07:17 – Atletica, It’s Casa con Dariya Derkach.

– Atletica, It’s Casa con Dariya Derkach. 07:37 – Atletica, It’s Casa con Daisy Osakue.

– Atletica, It’s Casa con Daisy Osakue. 08:06 – Atletica, It’s Casa con Micol Majori.

– Atletica, It’s Casa con Micol Majori. 08:22 – Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 4.

– Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 4. 08:46 – Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 2.

– Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 2. 09:06 – Taekwondo, Inside con Angelo Cito, “Il presente e il futuro del taekwondo italiano”.

– Taekwondo, Inside con Angelo Cito, “Il presente e il futuro del taekwondo italiano”. 09:31 – Taekwondo, Inside con Antonino Bossolo, “Tra vittorie, sconfitte e accettazione”.

– Taekwondo, Inside con Antonino Bossolo, “Tra vittorie, sconfitte e accettazione”. 09:40 – Taekwondo, Inside con Carlo Molfetta, “Dall’oro olimpico alla sfida dei Giochi del Mediterraneo”.

– Taekwondo, Inside con Carlo Molfetta, “Dall’oro olimpico alla sfida dei Giochi del Mediterraneo”. 09:48 – Tuffi, Camera di Chiamata con Lorenzo Marsaglia, episodio 12.

– Tuffi, Camera di Chiamata con Lorenzo Marsaglia, episodio 12. 10:21 – Nuoto, Camera di Chiamata con Simona Quadrella, episodio 8.

– Nuoto, Camera di Chiamata con Simona Quadrella, episodio 8. 10:54 – Tiro a volo, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Gabriele Rossetti e Diana Bacosi.

– Tiro a volo, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Gabriele Rossetti e Diana Bacosi. 11:11 – Scherma, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Alberta Santuccio e Giulia Rizzi.

– Scherma, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Alberta Santuccio e Giulia Rizzi. 11:20 – Taekwondo e canottaggio, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Vito Dell’Aquila e Valentina Rodini.

– Taekwondo e canottaggio, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Vito Dell’Aquila e Valentina Rodini. 11:38 – Canoa, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Giulio Dressino e Nicola Ripamonti.

– Canoa, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Giulio Dressino e Nicola Ripamonti. 11:54 – Ciclismo, Un Mare di Azzurri con Elia Viviani ed Elena Cecchini.

– Ciclismo, Un Mare di Azzurri con Elia Viviani ed Elena Cecchini. 12:20 – Atletica, Un Mare di Azzurri con Erika Saraceni.

– Atletica, Un Mare di Azzurri con Erika Saraceni. 12:36 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 5.

– Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 5. 13:05 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 4.

– Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 4. 13:15 – Ginnastica artistica, Coppa del Mondo FIG di specialità, Antalya 2026.

– Ginnastica artistica, Coppa del Mondo FIG di specialità, Antalya 2026. 17:02 – Tiro a volo, prima tappa di Coppa del Mondo ISSF, trap femminile, Tangeri 2026.

– Tiro a volo, prima tappa di Coppa del Mondo ISSF, trap femminile, Tangeri 2026. 17:59 – Atletica, Sport is My Life con Lorenzo Simonelli, episodio 4.

– Atletica, Sport is My Life con Lorenzo Simonelli, episodio 4. 18:04 – Tuffi, Camera di Chiamata con Matteo Santoro, episodio 5.

– Tuffi, Camera di Chiamata con Matteo Santoro, episodio 5. 18:43 – Tuffi, Camera di Chiamata con Chiara Pellacani, episodio 6.

– Tuffi, Camera di Chiamata con Chiara Pellacani, episodio 6. 19:24 – Ginnastica acrobatica, Mondiali senior 2026, prima giornata, sessione pomeridiana.

– Ginnastica acrobatica, Mondiali senior 2026, prima giornata, sessione pomeridiana. 23:30 – Arrampicata sportiva, Campionato Italiano Speed 2026, finali di Milano.

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Le dirette sui canali dedicati Sportface TV

09:00 – Taekwondo, Campionati Italiani Assoluti. Diretta su Taekwondo Plus, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Gli altri appuntamenti in TV e streaming