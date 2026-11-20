Il grande taekwondo italiano si prende la scena oggi con la prima edizione dei Campionati Italiani Assoluti 2026 al PalaTiziano di Roma. Una giornata interamente dedicata ai migliori atleti nazionali, chiamati a contendersi 16 titoli italiani, otto per categoria. Le gare inizieranno alle 9.00 su tre campi e potranno essere seguite integralmente in diretta su Sportface TV.
Programma e protagonisti
Il programma scatterà alle 9.00 con i primi combattimenti. Alle 11.00 è prevista l’esibizione del Ciao Team, quindi pausa pranzo alle 13.30. Dalle 14.30 inizieranno le semifinali, mentre alle 17.00 sarà il momento delle finali che assegneranno i titoli italiani. La cerimonia è fissata per le 18.30.
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Le categorie sono quelle utilizzate nelle rassegne mondiali senior: tra gli uomini -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87 e +87kg, mentre tra le donne si gareggerà nei -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73 e +73 kg.
Da Cirivello a Frassica: i nomi da seguire
Tra gli uomini grande attenzione su Gaetano Cirillo, argento agli Europei Senior di Monaco, Dennis Barretta, bronzo continentale e oro ai Giochi Europei 2023, e Ludovico Iurlarlo. Da seguire anche Mattia Molin, argento agli Europei U21.
Nel settore femminile spicca Anna Frassica, campionessa europea U21 nei 53kg, insieme a Giulia Galiero ed Elisa Bertagnin, argento e bronzo nella stessa rassegna.