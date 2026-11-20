Taekwondo, Campionati Italiani Assoluti oggi live su Sportface TV dalle 9: programma e big in gara

Il grande taekwondo italiano si prende la scena oggi con la prima edizione dei Campionati Italiani Assoluti 2026 al PalaTiziano di Roma. Una giornata interamente dedicata ai migliori atleti nazionali, chiamati a contendersi 16 titoli italiani, otto per categoria. Le gare inizieranno alle 9.00 su tre campi e potranno essere seguite integralmente in diretta su Sportface TV.

Programma e protagonisti

Il programma scatterà alle 9.00 con i primi combattimenti. Alle 11.00 è prevista l’esibizione del Ciao Team, quindi pausa pranzo alle 13.30. Dalle 14.30 inizieranno le semifinali, mentre alle 17.00 sarà il momento delle finali che assegneranno i titoli italiani. La cerimonia è fissata per le 18.30.

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Le categorie sono quelle utilizzate nelle rassegne mondiali senior: tra gli uomini -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87 e +87kg, mentre tra le donne si gareggerà nei -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73 e +73 kg.

Da Cirivello a Frassica: i nomi da seguire

Tra gli uomini grande attenzione su Gaetano Cirillo, argento agli Europei Senior di Monaco, Dennis Barretta, bronzo continentale e oro ai Giochi Europei 2023, e Ludovico Iurlarlo. Da seguire anche Mattia Molin, argento agli Europei U21.

Nel settore femminile spicca Anna Frassica, campionessa europea U21 nei 53kg, insieme a Giulia Galiero ed Elisa Bertagnin, argento e bronzo nella stessa rassegna.