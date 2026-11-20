Speed skating, Lorello sfiora il podio a Obihiro: Ghiotto quinto, Linda Rossi sorprende nei 3000

L’Italia parte bene nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di speed skating a Obihiro, in Giappone. La copertina azzurra è tutta per Riccardo Lorello, quarto nei 5o00 metri e vicinissimo al podio, davanti a Davide Ghiotto, quinto. Ottime indicazioni arrivano anche da Linda Rossi, settima nei 3000 femminili, mentre Daniele Di Stefano entra nella top top dei 1000 metri.

Lorello quarto nei 5000, Ghiotto subito dietro

Nei 5000 metri maschili il successo è andato al ceco Metodej Jilek, autore del nuovo primato personale in 6:00.27. Alle sue spalle il norvegese Sander Eitrem e il polacco Vladimir Semirunniy.

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Lorello ha chiuso quarto in 6:09.43, ad appena 39 centesimi dal podio, vincendo anche il confronto diretto di batteria con Ghiotto. Quest’ultimo ha terminato quinto in 6:11.12. Già indietro Malfatti, tredicesimo, mentre Manuel Ghiotto ha ottenuto il settimo posto nella Division B.

Rossi rivelazione nei 3000, bene anche Di Stefano

Grande prova anche di Linda Rossi nei 3000 femminili. L’azzurra ha chiuso settima con il tempo di 4:04.59, a 7.15 dalla vincitrice Ragne Wiklund, unica atleta capace di scendere sotto i quattro minuti. Seconda Merel Conijn, terza Jouy Beune.

In Division B, Alice Marietta ha termina settima e Giulia Presti decima. Nei 1000 maschili, invece, Daniele Di Stefano ha conquistato il nono posto in 1:08.39, mentre la gara è stata vinta da Ziwn Lian.