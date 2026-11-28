Sport in tv sabato 28 novembre: Mondiali di acrobatica con Sportface su Prime Video e Samsung TV, Gran Bretagna-Spagna in Davis

Su Sportface TV, disponibile su Prime Video e Samsung TV, i Mondiali di ginnastica acrobatica alle 22:43, gli Italiani allievi indoor di atletica alle 13:12 e la Coppa Italia Paraclimbing alle 16:13. Sui canali dedicati, ritmica su Volare TV alle 14:55 e 18:53 e scherma su Assalto alle 12:10 e 16:20. Nel resto del programma Gran Bretagna-Spagna di Coppa Davis, la Sprint MotoGP a Valencia, le qualifiche F1 in Qatar e Inter-Genoa.

I Mondiali senior di ginnastica acrobatica chiudono la programmazione di Sportface TV su Prime Video e Samsung TV di sabato 28 novembre. Alle 22:43 il canale ripropone la sessione mattutina della prima giornata. Nel pomeriggio spazio anche agli Italiani allievi indoor di atletica di Ancona, alle 13:12, e alla terza tappa di Coppa Italia Paraclimbing, alle 16:13.

La serata Sportface comprende inoltre la sintesi degli Assoluti indoor di atletica alle 18:37, il titolo italiano dei mediomassimi tra Eros Seghetti e Dragan Lepei alle 19:18 e la finale femminile della terza tappa di Coppa Italia Boulder alle 20:52.

Sulla piattaforma OTT Sportface TV sono in programma quattro appuntamenti in diretta. Volare TV trasmette dalla ChorusLife Arena di Bergamo la quarta prova di Serie A2 di ginnastica ritmica alle 14:55 e quella di Serie A1 alle 18:53. Su Assalto – La TV della Scherma, invece, la prima prova nazionale di fioretto e sciabola Cadetti, Giovani e Assoluti da Ferrara, con collegamenti alle 12:10 e 16:20.

Per il tennis, alle 12:00 Gran Bretagna e Spagna si affrontano nella semifinale di Coppa Davis, visibile su SuperTennis HD, SuperTennis+ e sul sito di SuperTennis. Il sabato dei motori propone la Sprint MotoGP di Valencia alle 15:00, anche in chiaro su TV8, e le qualifiche del GP del Qatar di Formula 1 alle 19:00, con differita su TV8 alle 21:25.

La Serie A di calcio offre Frosinone-Parma alle 15:00, Torino-Lazio alle 18:00 e Inter-Genoa alle 20:45. Numerosi anche gli appuntamenti con gli sport invernali, dal pattinaggio artistico al biathlon, passando per sci alpino, fondo, salto, snowboard e le discipline del ghiaccio.

Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Gare in replica, interviste e rubriche del canale. Gli orari sono arrotondati per eccesso al minuto.

01:46 – Atletica, Meeting di Savona 2026.

– Atletica, Meeting di Savona 2026. 05:08 – Rubrica sportiva, 30-40 – L’istante in cui tutto può cambiare, episodio 1.

– Rubrica sportiva, 30-40 – L’istante in cui tutto può cambiare, episodio 1. 05:25 – Rubrica sportiva, 30-40 – L’istante in cui tutto può cambiare, episodio 2.

– Rubrica sportiva, 30-40 – L’istante in cui tutto può cambiare, episodio 2. 05:44 – Tiro a volo, Campionato Italiano Individuale di skeet maschile 2026.

– Tiro a volo, Campionato Italiano Individuale di skeet maschile 2026. 06:31 – Judo, Inside con Alice Bellandi.

– Judo, Inside con Alice Bellandi. 06:53 – Atletica, Inside con Fausto Desalu.

– Atletica, Inside con Fausto Desalu. 07:10 – Tiro a volo, Inside – Milano Cortina con Luciano Rossi, presidente FITAV.

– Tiro a volo, Inside – Milano Cortina con Luciano Rossi, presidente FITAV. 07:19 – Atletica, It’s Casa con Sara Fantini.

– Atletica, It’s Casa con Sara Fantini. 07:37 – Atletica, It’s Casa con Micol Majori.

– Atletica, It’s Casa con Micol Majori. 07:53 – Atletica, It’s Casa con Leonardo Fabbri.

– Atletica, It’s Casa con Leonardo Fabbri. 08:09 – Atletica, It’s Casa con Zane Weir.

– Atletica, It’s Casa con Zane Weir. 08:22 – Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 2.

– Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 2. 08:42 – Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 3.

– Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 3. 09:05 – Taekwondo, Inside con Angelo Cito, “Il presente e il futuro del taekwondo italiano”.

– Taekwondo, Inside con Angelo Cito, “Il presente e il futuro del taekwondo italiano”. 09:30 – Taekwondo, Inside con Antonino Bossolo, “Tra vittorie, sconfitte e accettazione”.

– Taekwondo, Inside con Antonino Bossolo, “Tra vittorie, sconfitte e accettazione”. 09:39 – Taekwondo, Inside con Carlo Molfetta, “Dall’oro olimpico alla sfida dei Giochi del Mediterraneo”.

– Taekwondo, Inside con Carlo Molfetta, “Dall’oro olimpico alla sfida dei Giochi del Mediterraneo”. 09:47 – Tuffi, Camera di Chiamata con Chiara Pellacani, episodio 6.

– Tuffi, Camera di Chiamata con Chiara Pellacani, episodio 6. 10:28 – Nuoto, Camera di Chiamata con Alessandra Mao, episodio 3.

– Nuoto, Camera di Chiamata con Alessandra Mao, episodio 3. 10:44 – Tiro a volo, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Gabriele Rossetti e Diana Bacosi.

– Tiro a volo, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Gabriele Rossetti e Diana Bacosi. 11:02 – Scherma, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Alberta Santuccio e Giulia Rizzi.

– Scherma, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Alberta Santuccio e Giulia Rizzi. 11:11 – Taekwondo e canottaggio, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Vito Dell’Aquila e Valentina Rodini.

– Taekwondo e canottaggio, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Vito Dell’Aquila e Valentina Rodini. 11:28 – Podcast sportivo, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Lorenzo Bacci e Luca Beccaro.

– Podcast sportivo, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Lorenzo Bacci e Luca Beccaro. 11:47 – Taekwondo, Un Mare di Azzurri con Carlo Molfetta.

– Taekwondo, Un Mare di Azzurri con Carlo Molfetta. 11:59 – Canottaggio, Un Mare di Azzurri con Rossano Galtarossa.

– Canottaggio, Un Mare di Azzurri con Rossano Galtarossa. 12:25 – Rubrica sportiva, Un Mare di Azzurri con Carlo Mornati.

– Rubrica sportiva, Un Mare di Azzurri con Carlo Mornati. 12:33 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 5.

– Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 5. 13:02 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 4.

– Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 4. 13:12 – Atletica, Campionati Italiani allievi indoor di Ancona 2026, prima giornata.

– Atletica, Campionati Italiani allievi indoor di Ancona 2026, prima giornata. 15:57 – Approfondimento sportivo, Ogni Grande Impresa Nasce da un Gesto.

– Approfondimento sportivo, Ogni Grande Impresa Nasce da un Gesto. 16:13 – Arrampicata sportiva, terza tappa di Coppa Italia Paraclimbing 2026.

– Arrampicata sportiva, terza tappa di Coppa Italia Paraclimbing 2026. 18:37 – Atletica, Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona 2026, sintesi.

– Atletica, Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona 2026, sintesi. 19:08 – Sport invernali, Cinque Cerchi – Milano Cortina 2026 con Goggia, Lollobrigida e Lorello.

– Sport invernali, Cinque Cerchi – Milano Cortina 2026 con Goggia, Lollobrigida e Lorello. 19:18 – Boxe, titolo italiano dei mediomassimi 2025, Eros Seghetti-Dragan Lepei.

– Boxe, titolo italiano dei mediomassimi 2025, Eros Seghetti-Dragan Lepei. 20:35 – Approfondimento sportivo, Scienza dello Sport, stagione 1, episodio 4.

– Approfondimento sportivo, Scienza dello Sport, stagione 1, episodio 4. 20:42 – Approfondimento sportivo, Scienza dello Sport, stagione 1, episodio 5.

– Approfondimento sportivo, Scienza dello Sport, stagione 1, episodio 5. 20:52 – Arrampicata sportiva, terza tappa di Coppa Italia Boulder 2026, finale femminile.

– Arrampicata sportiva, terza tappa di Coppa Italia Boulder 2026, finale femminile. 22:43 – Ginnastica acrobatica, Mondiali senior 2026, prima giornata, sessione mattutina.

Le dirette sui canali dedicati Sportface TV

12:10 – Scherma, prima prova nazionale di fioretto e sciabola Cadetti, Giovani e Assoluti, Ferrara. Diretta su Assalto – La TV della Scherma .

– Scherma, prima prova nazionale di fioretto e sciabola Cadetti, Giovani e Assoluti, Ferrara. Diretta su . 14:55 – Ginnastica ritmica, quarta prova di Serie A2 dalla ChorusLife Arena di Bergamo. Diretta su Volare TV .

– Ginnastica ritmica, quarta prova di Serie A2 dalla ChorusLife Arena di Bergamo. Diretta su . 16:20 – Scherma, prima prova nazionale di fioretto e sciabola Cadetti, Giovani e Assoluti, Ferrara. Diretta su Assalto – La TV della Scherma .

– Scherma, prima prova nazionale di fioretto e sciabola Cadetti, Giovani e Assoluti, Ferrara. Diretta su . 18:53 – Ginnastica ritmica, quarta prova di Serie A1 dalla ChorusLife Arena di Bergamo. Diretta su Volare TV.

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