Rugby, Italia batte Fiji nel Nations Championship: evitato l’ultimo posto

L’Italia riesce a evitare l’ultimo posto nel Nations Championship di rugby, battendo le Fiji dopo un match piuttosto combattuto

Si chiude con un fondamentale successo il percorso degli Azzurri nel Nations Championship 2026 di rugby. Guidata dal CT Gonzalo Quesada, l’Italia supera di misura le Fiji nella finale per l’11esimo posto, disputata all’Allianz Stadium di Twickenham, spuntandola con un rocambolesco 23-21 al termine di una partita ricca di capovolgimenti di fronte.

Il primo tempo è un vero e proprio monologo azzurro. Al 5’ minuto, una meta di Mori e la successiva trasformazione di Allan portano il punteggio sul 7-0. Il calcio di Allan al 13’ allunga sul 10-0, prima che Nicotera, appena entrato in campo, sigli il 17-0 al 17’. Le Fiji, però, non ci stanno a guardare e, con una meta di Loganimasi al 21’, riducono il passivo, andando all’intervallo sul 17-7.

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Cosa è successo nella vittoria dell’Italia contro Fiji

La ripresa cambia radicalmente copione. Gli oceanici iniziano una furiosa rimonta: al 48’ Dakuwaqa segna la meta, trasformata da Muntz per il 17-14. Allan risponde prontamente con un piazzato (20-14), ma i figiani completano il sorpasso al 55’ con la marcatura di Salawa e la conversione di Muntz, portando il punteggio sul 20-21.

È il momento della reazione. Al 68’, il piede preciso di Allan realizza un piazzato decisivo che riporta l’Italia in vantaggio sul 23-21. Negli ultimi minuti, la difesa azzurra mostra un carattere d’acciaio, resistendo agli assalti finali delle Fiji e blindando il risultato.

Questa vittoria non solo regala all’Italia l’11esimo posto nella classifica finale, ma evita l’umiliazione dell’ultimo posto, chiudendo un torneo difficile con il morale alto e preziosi segnali di resilienza per il futuro del rugby tricolore.