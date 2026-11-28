Snowboard maschile, Fischnaller solo ai piedi del podio a Ruyi: cosa è successo

Roland Fischnaller non riesce a portare a casa un risultato di prim’ordine a Ruyi. Il volto dello snowboard italiano si ferma ai piedi del podio

L’Italia resta a secco di medaglie nel Parallel Gigante Slalom (PGS) maschile che ha inaugurato la nuova stagione della Coppa del Mondo di snowboard. Sulle nevi cinesi di Snow Ruyi, Roland Fischnaller, portabandiera e migliore degli azzurri, si è fermato ai piedi del podio, sfiorando l’impresa in una giornata dominata dagli atleti del centro Europa.

Dopo aver combattuto fino alla fine, perdendo la semifinale per soli 42 centesimi contro il futuro vincitore di giornata, Fischnaller ha commesso un errore nella parte alta della Small Final. Questo sbaglio gli è costato caro, costringendolo ad arrendersi nella lotta per il bronzo all’austriaco Andreas Prommegger, che ha così conquistato l’ultimo gradino del podio.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La giornata trionfale è andata allo svizzero Dario Caviezel, il quale ha completato la sua prestazione impeccabile vincendo la Big Final contro l’austriaco Benjamin Karl, giunto secondo al traguardo con un distacco di appena 20 centesimi rispetto allo scatenato elvetico.

Il resoconto della giornata a Ruyi

Non è andata meglio agli altri rappresentanti italiani. Aaron March ha interrotto la sua corsa agli ottavi di finale, capitolando proprio al cospetto del più esperto compagno di squadra Fischnaller, che si è imposto con 28 centesimi di margine.

Sorte identica è toccata a Daniele Bagozza: nell’ultima serie del primo turno a eliminazione diretta, il polacco Oskar Kwiatkowski ha avuto la meglio sull’italiano, chiudendo con un ampio vantaggio di 2,65 secondi. Un’apertura di stagione dunque amara per il movimento azzurro, che guarda alle prossime gare con voglia di riscatto.