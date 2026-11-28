GP Qatar, Leclerc deluso: “C’è un elemento anomalo che dobbiamo individuare”

Il periodo nero della Ferrari non sembra avere fine: Charles Leclerc è parso ancora una volta preoccupato dopo la sessione di libere

Charles Leclerc non nasconde le sue preoccupazioni al termine delle prove libere del Gran Premio del Qatar 2026. Il pilota della Ferrari ha vissuto un venerdì complicato sul circuito di Losail, definendo le sessioni “davvero difficili” e ammettendo la complessità nel comprendere a fondo le anomalie che stanno affliggendo la monoposto.

Dopo un inizio di weekend che lasciava sperare in un passo competitivo, la Rossa ha mostrato limiti evidenti sia nel ritmo gara che nella gestione delle gomme, lasciando il monegasco alla ricerca di un equilibrio che sembra sfuggire. “È complesso capire quale sia l’anomalia”, ha spiegato Leclerc, sottolineando come il comportamento della vettura cambi drasticamente da un settore all’altro, rendendo arduo il lavoro di messa a punto per il team di Maranello.

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La Ferrari non convince, intanto la Mercedes vola

A rendere il quadro ancora più preoccupante è la repentina risalita della Mercedes. Le Frecce d’Argento, dopo un periodo di alti e bassi, hanno mostrato un livello di prestazione sorprendente, posizionandosi stabilmente in testa alle classifiche dei tempi e dimostrando di aver sbloccato il potenziale della loro monoposto sulle medie e alte velocità del tracciato qatariota.

Per la Ferrari, la notte di lavoro che attende gli ingegneri sarà cruciale. Trovare la chiave di lettura per risolvere queste incongruenze sarà l’unico modo per permettere a Leclerc di lottare per la zona podio nella corsa di domenica, in un contesto in cui ogni decimo di secondo farà la differenza tra il successo e l’anonimato.