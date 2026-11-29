Sport in tv oggi domenica 29 novembre: Final Six di ritmica con Sportface su Prime Video e Samsung TV, Italia-Spagna in Davis

La Final Six di ginnastica ritmica alle 16:38 e il Grand Prix Final di taekwondo ad Astana alle 09:58 guidano la programmazione di Sportface TV su Prime Video e Samsung TV Plus, con spazio anche agli Italiani di Para Trap e allo skeet di Almaty. Sull’OTT, dirette su Taekwondo Plus e Volare TV, oltre alla scherma da Ferrara su Assalto alle 13:55. Sugli altri canali spiccano Italia-Spagna per la Coppa Davis dalle 15:00, la MotoGP a Valencia alle 14:00, la F1 in Qatar alle 17:00 e Serbia-Italia di basket alle 19:00.

La Final Six di ginnastica ritmica è l’appuntamento principale della programmazione di Sportface TV su Prime Video e Samsung TV Plus di oggi, domenica 29 novembre 2026. Il collegamento da Bergamo comincia alle 16:38 per la sfida che assegna lo scudetto di Serie A. La mattinata propone un’altra diretta: alle 09:58 spazio al Grand Prix Final di taekwondo di Astana.

Il palinsesto affianca alle gare interviste, documentari e repliche: nel pomeriggio gli Italiani di Para Trap da Pescara alle 13:30 e la Coppa del Mondo di skeet femminile di Almaty alle 14:43. In serata tornano l’atletica con Larissa Iapichino e King Carl – Howe meets Lewis, il pugilato con Seghetti-Lepei alle 20:23 e il Gran Premio Giovanissimi di scherma.

Sulla piattaforma OTT Sportface TV sono tre le dirette dei canali dedicati: Taekwondo Plus dalle 10:00 per le finali di Astana, Assalto – La TV della Scherma dalle 13:55 per le fasi finali della prima prova nazionale Assoluti di fioretto e sciabola a Ferrara e Volare TV dalle 16:38 per la Final Six di ritmica.

Sugli altri canali, il tennis assegna la Coppa Davis: Italia-Spagna comincia alle 15:00 su Rai 1 e SuperTennis, con i due singolari e l’eventuale doppio decisivo. I motori propongono la MotoGP a Valencia alle 14:00 e il GP del Qatar di Formula 1 alle 17:00. Alle 19:00 l’Italbasket affronta la Serbia nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Per la Serie A di calcio, Sassuolo-Napoli alle 15:00, Roma-Monza alle 18:00 e Como-Juventus alle 20:45.

Sportface TV su Prime Video e Samsung TV Plus: il programma di domenica 29 novembre

Tutti gli appuntamenti di questo elenco sono sul canale Sportface TV disponibile su Prime Video e Samsung TV Plus.

00:55 – Pallanuoto – Campionato nazionale allieve femminile 2026, finale per il primo posto: AN Brescia-Bogliasco 1951.

– Pallanuoto – Campionato nazionale allieve femminile 2026, finale per il primo posto: AN Brescia-Bogliasco 1951. 02:40 – Atletica – Challenge Assoluto, Italiani Assoluti su pista e marcia su strada 2026: terza giornata, sessione pomeridiana.

– Atletica – Challenge Assoluto, Italiani Assoluti su pista e marcia su strada 2026: terza giornata, sessione pomeridiana. 04:49 – Arrampicata – Sport is My Life, episodio 6.

– Arrampicata – Sport is My Life, episodio 6. 05:14 – Arrampicata – Sport is My Life, episodio 7.

– Arrampicata – Sport is My Life, episodio 7. 05:41 – Atletica – Sport is My Life, episodio 8.

– Atletica – Sport is My Life, episodio 8. 06:01 – Ginnastica artistica – FATE, Le origini del successo: stagione 2, episodio 8.

– Ginnastica artistica – FATE, Le origini del successo: stagione 2, episodio 8. 06:28 – Scherma – INSIDE, Luigi Mazzone, presidente FIS.

– Scherma – INSIDE, Luigi Mazzone, presidente FIS. 06:46 – Atletica – INSIDE, Stefano Mei, presidente FIDAL.

– Atletica – INSIDE, Stefano Mei, presidente FIDAL. 07:03 – Tiro a volo – INSIDE, Milano Cortina: Luciano Rossi, presidente FITAV.

– Tiro a volo – INSIDE, Milano Cortina: Luciano Rossi, presidente FITAV. 07:13 – Atletica – It’s Casa, Dariya Derkach.

– Atletica – It’s Casa, Dariya Derkach. 07:32 – Atletica – It’s Casa, Daisy Osakue.

– Atletica – It’s Casa, Daisy Osakue. 08:02 – Atletica – It’s Casa, Zane Weir.

– Atletica – It’s Casa, Zane Weir. 08:15 – Rubrica sportiva – Old But Gold, episodio 4.

– Rubrica sportiva – Old But Gold, episodio 4. 08:40 – Rubrica sportiva – Old But Gold, episodio 2.

– Rubrica sportiva – Old But Gold, episodio 2. 08:59 – Taekwondo – INSIDE, Ludovico Iurlaro: Il percorso di un atleta tra sacrifici e ambizioni.

– Taekwondo – INSIDE, Ludovico Iurlaro: Il percorso di un atleta tra sacrifici e ambizioni. 09:08 – Taekwondo – INSIDE, Gabriele Sguerri: L’arte del taekwondo Forme e Freestyle.

– Taekwondo – INSIDE, Gabriele Sguerri: L’arte del taekwondo Forme e Freestyle. 09:16 – Sport e istituzioni – INSIDE, ministro Andrea Abodi: Lo sport come strumento di crescita e inclusione.

– Sport e istituzioni – INSIDE, ministro Andrea Abodi: Lo sport come strumento di crescita e inclusione. 09:23 – Taekwondo – INSIDE, Simone Alessio: Talento, sacrificio e obiettivi.

– Taekwondo – INSIDE, Simone Alessio: Talento, sacrificio e obiettivi. 09:48 – Tiro a volo – INSIDE, Milano Cortina: Luciano Rossi, presidente FITAV.

– Tiro a volo – INSIDE, Milano Cortina: Luciano Rossi, presidente FITAV. 09:58 – Taekwondo – Grand Prix Final di Astana 2026. Diretta.

– Taekwondo – Grand Prix Final di Astana 2026. 12:09 – Intervista sportiva – Un mare di Azzurri, Luigi Mazzone.

– Intervista sportiva – Un mare di Azzurri, Luigi Mazzone. 12:27 – Intervista sportiva – Un mare di Azzurri, Carlo Molfetta.

– Intervista sportiva – Un mare di Azzurri, Carlo Molfetta. 12:38 – Podcast sportivo – Arigatò-NI, Atleti in Salsa Podcast: episodio 1.

– Podcast sportivo – Arigatò-NI, Atleti in Salsa Podcast: episodio 1. 12:54 – Podcast sportivo – Arigatò-NI, Atleti in Salsa Podcast: episodio 2.

– Podcast sportivo – Arigatò-NI, Atleti in Salsa Podcast: episodio 2. 13:30 – Tiro a volo – Campionato italiano di Para Trap, Pescara 2026.

– Tiro a volo – Campionato italiano di Para Trap, Pescara 2026. 14:43 – Tiro a volo – Seconda Coppa del Mondo ISSF, skeet femminile: Almaty 2026.

– Tiro a volo – Seconda Coppa del Mondo ISSF, skeet femminile: Almaty 2026. 15:43 – Documentario sportivo – Storia di un Centro Sportivo.

– Documentario sportivo – Storia di un Centro Sportivo. 16:00 – Taekwondo – Nella Casa del Taekwondo: Ritorno a Muju.

– Taekwondo – Nella Casa del Taekwondo: Ritorno a Muju. 16:23 – Ginnastica artistica – FATE, Le origini del successo: stagione 1, episodio 5.

– Ginnastica artistica – FATE, Le origini del successo: stagione 1, episodio 5. 16:38 – Ginnastica ritmica – Final Six di Serie A 2026, Bergamo. Diretta.

– Ginnastica ritmica – Final Six di Serie A 2026, Bergamo. 20:03 – Atletica – Sport is My Life, Larissa Iapichino: episodio 1.

– Atletica – Sport is My Life, Larissa Iapichino: episodio 1. 20:11 – Atletica – King Carl, Howe meets Lewis.

– Atletica – King Carl, Howe meets Lewis. 20:23 – Pugilato – Titolo italiano mediomassimi 2025: Eros Seghetti-Dragan Lepei.

– Pugilato – Titolo italiano mediomassimi 2025: Eros Seghetti-Dragan Lepei. 21:41 – Scherma – Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”, Trofeo Kinder Joy of Moving 2026: quinta giornata.

Le dirette sui canali dedicati della piattaforma OTT Sportface TV

10:00 – Taekwondo – Grand Prix Final di Astana, finali e premiazioni. Diretta su Taekwondo Plus .

– Taekwondo – Grand Prix Final di Astana, finali e premiazioni. Diretta su . 13:55 – Scherma – Prima prova nazionale Assoluti di fioretto e sciabola, Ferrara: fasi finali. Diretta su Assalto – La TV della Scherma .

– Scherma – Prima prova nazionale Assoluti di fioretto e sciabola, Ferrara: fasi finali. Diretta su . 16:38 – Ginnastica ritmica – Final Six di Serie A, Bergamo. Diretta su Volare TV.

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