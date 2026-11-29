La Final Six di ginnastica ritmica alle 16:38 e il Grand Prix Final di taekwondo ad Astana alle 09:58 guidano la programmazione di Sportface TV su Prime Video e Samsung TV Plus, con spazio anche agli Italiani di Para Trap e allo skeet di Almaty. Sull’OTT, dirette su Taekwondo Plus e Volare TV, oltre alla scherma da Ferrara su Assalto alle 13:55. Sugli altri canali spiccano Italia-Spagna per la Coppa Davis dalle 15:00, la MotoGP a Valencia alle 14:00, la F1 in Qatar alle 17:00 e Serbia-Italia di basket alle 19:00.
La Final Six di ginnastica ritmica è l’appuntamento principale della programmazione di Sportface TV su Prime Video e Samsung TV Plus di oggi, domenica 29 novembre 2026. Il collegamento da Bergamo comincia alle 16:38 per la sfida che assegna lo scudetto di Serie A. La mattinata propone un’altra diretta: alle 09:58 spazio al Grand Prix Final di taekwondo di Astana.
Il palinsesto affianca alle gare interviste, documentari e repliche: nel pomeriggio gli Italiani di Para Trap da Pescara alle 13:30 e la Coppa del Mondo di skeet femminile di Almaty alle 14:43. In serata tornano l’atletica con Larissa Iapichino e King Carl – Howe meets Lewis, il pugilato con Seghetti-Lepei alle 20:23 e il Gran Premio Giovanissimi di scherma.
Sulla piattaforma OTT Sportface TV sono tre le dirette dei canali dedicati: Taekwondo Plus dalle 10:00 per le finali di Astana, Assalto – La TV della Scherma dalle 13:55 per le fasi finali della prima prova nazionale Assoluti di fioretto e sciabola a Ferrara e Volare TV dalle 16:38 per la Final Six di ritmica.
Sugli altri canali, il tennis assegna la Coppa Davis: Italia-Spagna comincia alle 15:00 su Rai 1 e SuperTennis, con i due singolari e l’eventuale doppio decisivo. I motori propongono la MotoGP a Valencia alle 14:00 e il GP del Qatar di Formula 1 alle 17:00. Alle 19:00 l’Italbasket affronta la Serbia nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Per la Serie A di calcio, Sassuolo-Napoli alle 15:00, Roma-Monza alle 18:00 e Como-Juventus alle 20:45.
Sportface TV su Prime Video e Samsung TV Plus: il programma di domenica 29 novembre
Tutti gli appuntamenti di questo elenco sono sul canale Sportface TV disponibile su Prime Video e Samsung TV Plus.
- 00:55 – Pallanuoto – Campionato nazionale allieve femminile 2026, finale per il primo posto: AN Brescia-Bogliasco 1951.
- 02:40 – Atletica – Challenge Assoluto, Italiani Assoluti su pista e marcia su strada 2026: terza giornata, sessione pomeridiana.
- 04:49 – Arrampicata – Sport is My Life, episodio 6.
- 05:14 – Arrampicata – Sport is My Life, episodio 7.
- 05:41 – Atletica – Sport is My Life, episodio 8.
- 06:01 – Ginnastica artistica – FATE, Le origini del successo: stagione 2, episodio 8.
- 06:28 – Scherma – INSIDE, Luigi Mazzone, presidente FIS.
- 06:46 – Atletica – INSIDE, Stefano Mei, presidente FIDAL.
- 07:03 – Tiro a volo – INSIDE, Milano Cortina: Luciano Rossi, presidente FITAV.
- 07:13 – Atletica – It’s Casa, Dariya Derkach.
- 07:32 – Atletica – It’s Casa, Daisy Osakue.
- 08:02 – Atletica – It’s Casa, Zane Weir.
- 08:15 – Rubrica sportiva – Old But Gold, episodio 4.
- 08:40 – Rubrica sportiva – Old But Gold, episodio 2.
- 08:59 – Taekwondo – INSIDE, Ludovico Iurlaro: Il percorso di un atleta tra sacrifici e ambizioni.
- 09:08 – Taekwondo – INSIDE, Gabriele Sguerri: L’arte del taekwondo Forme e Freestyle.
- 09:16 – Sport e istituzioni – INSIDE, ministro Andrea Abodi: Lo sport come strumento di crescita e inclusione.
- 09:23 – Taekwondo – INSIDE, Simone Alessio: Talento, sacrificio e obiettivi.
- 09:48 – Tiro a volo – INSIDE, Milano Cortina: Luciano Rossi, presidente FITAV.
- 09:58 – Taekwondo – Grand Prix Final di Astana 2026. Diretta.
- 12:09 – Intervista sportiva – Un mare di Azzurri, Luigi Mazzone.
- 12:27 – Intervista sportiva – Un mare di Azzurri, Carlo Molfetta.
- 12:38 – Podcast sportivo – Arigatò-NI, Atleti in Salsa Podcast: episodio 1.
- 12:54 – Podcast sportivo – Arigatò-NI, Atleti in Salsa Podcast: episodio 2.
- 13:30 – Tiro a volo – Campionato italiano di Para Trap, Pescara 2026.
- 14:43 – Tiro a volo – Seconda Coppa del Mondo ISSF, skeet femminile: Almaty 2026.
- 15:43 – Documentario sportivo – Storia di un Centro Sportivo.
- 16:00 – Taekwondo – Nella Casa del Taekwondo: Ritorno a Muju.
- 16:23 – Ginnastica artistica – FATE, Le origini del successo: stagione 1, episodio 5.
- 16:38 – Ginnastica ritmica – Final Six di Serie A 2026, Bergamo. Diretta.
- 20:03 – Atletica – Sport is My Life, Larissa Iapichino: episodio 1.
- 20:11 – Atletica – King Carl, Howe meets Lewis.
- 20:23 – Pugilato – Titolo italiano mediomassimi 2025: Eros Seghetti-Dragan Lepei.
- 21:41 – Scherma – Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”, Trofeo Kinder Joy of Moving 2026: quinta giornata.
Le dirette sui canali dedicati della piattaforma OTT Sportface TV
- 10:00 – Taekwondo – Grand Prix Final di Astana, finali e premiazioni. Diretta su Taekwondo Plus.
- 13:55 – Scherma – Prima prova nazionale Assoluti di fioretto e sciabola, Ferrara: fasi finali. Diretta su Assalto – La TV della Scherma.
- 16:38 – Ginnastica ritmica – Final Six di Serie A, Bergamo. Diretta su Volare TV.
Sport in tv oggi: gli altri eventi sui canali tv e streaming
- 03:15 – Short track – World Tour Shanghai, terza giornata: ripescaggi. Nessuna copertura tv o streaming.
- 04:15 – Snowboard – Coppa del Mondo Snow Ruyi, qualificazioni del parallelo a squadre. Nessuna copertura tv o streaming.
- 06:00 – Snowboard – Coppa del Mondo Snow Ruyi, parallelo a squadre. Rai Sport HD, RaiPlay, HBO Max, Discovery+.
- 07:05 – Short track – World Tour Shanghai, terza giornata: finali. HBO Max, Discovery+.
- 08:45 – Salto con gli sci – Coppa del Mondo Hinzenbach, qualificazioni NH femminile. Nessuna copertura tv o streaming.
- 08:50 – Ciclocross – Coppa del Mondo Tábor, uomini junior. Nessuna copertura tv o streaming.
- 09:00 – Combinata nordica – Coppa del Mondo Ruka, mass start 10 km maschile. Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN.
- 09:40 – MotoGP – GP di Valencia, warm up. Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW.
- 09:55 – Ciclocross – Coppa del Mondo Tábor, donne junior. Nessuna copertura tv o streaming.
- 10:00 – Sci di fondo – Coppa del Mondo Ruka, 20 km mass start a tecnica libera maschile. Rai Sport HD, RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN.
- 10:15 – Salto con gli sci – Coppa del Mondo Hinzenbach, NH femminile. Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN.
- 10:48 – Slittino – Coppa del Mondo Winterberg, singolo femminile: prima manche. HBO Max, Discovery+.
- 11:00 – Combinata nordica – Coppa del Mondo Ruka, HS142 maschile. Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN.
- 11:00 – Moto3 – GP di Valencia, gara. Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW; differita alle 13:55 su TV8 e tv8.it.
- 11:20 – Ciclocross – Coppa del Mondo Tábor, uomini Under 23. Nessuna copertura tv o streaming.
- 11:55 – Sci di fondo – Coppa del Mondo Ruka, 20 km mass start a tecnica libera femminile. Rai Sport HD, RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN.
- 12:00 – Bob – Coppa del Mondo Altenberg, bob a due femminile: prima manche. HBO Max, Discovery+.
- 12:11 – Slittino – Coppa del Mondo Winterberg, singolo femminile: seconda manche. HBO Max, Discovery+.
- 12:15 – Moto2 – GP di Valencia, gara. Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW; differita alle 15:10 su TV8 e tv8.it.
- 12:30 – Calcio – Serie A, Udinese-Fiorentina. DAZN, DAZN 1.
- 12:45 – Salto con gli sci – Coppa del Mondo Ruka, qualificazioni HS142 maschile. Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN.
- 12:52 – Bob – Coppa del Mondo Altenberg, bob a due femminile: seconda manche. HBO Max, Discovery+.
- 13:00 – Biathlon – Coppa del Mondo Kontiolahti, 10 km sprint maschile. Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN, Eurovision Sport.
- 13:00 – Ciclocross – Coppa del Mondo Tábor, donne élite. RaiPlay Sport 1, HBO Max, Discovery+.
- 13:50 – Slittino – Coppa del Mondo Winterberg, staffetta a squadre. HBO Max, Discovery+.
- 14:00 – MotoGP – GP di Valencia, gara. Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW; differita alle 17:00 su TV8 e tv8.it.
- 14:20 – Salto con gli sci – Coppa del Mondo Ruka, HS142 maschile. Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN.
- 14:30 – Ciclocross – Coppa del Mondo Tábor, uomini élite. RaiPlay Sport 1, HBO Max, Discovery+.
- 15:00 – Calcio – Serie A, Sassuolo-Napoli. DAZN, DAZN 1.
- 15:00 – Volley – Superlega, Verona-Trento. Rai 2 HD, RaiPlay, VBTV.
- 15:00 – Scacchi – Mondiale, Gukesh-Sindarov: quinta partita. Canali YouTube FIDE e Chess.com.
- 15:00 – Tennis – Coppa Davis, finale Italia-Spagna. Singolare tra i numeri due; a seguire singolare tra i numeri uno ed eventuale doppio decisivo. Rai 1 HD, SuperTennis HD, RaiPlay, SuperTennis+, sito di SuperTennis.
- 15:30 – Bob – Coppa del Mondo Altenberg, bob a quattro maschile: prima manche. HBO Max, Discovery+.
- 16:15 – Biathlon – Coppa del Mondo Kontiolahti, 7,5 km sprint femminile. Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN, Eurovision Sport.
- 16:30 – Sci alpino – Coppa del Mondo Killington, slalom femminile: prima manche. Rai Sport HD, RaiPlay, HBO Max, Discovery+.
- 17:00 – Volley – Superlega, Civitanova-Piacenza. DAZN, VBTV.
- 17:00 – Volley – Superlega, Monza-Milano. VBTV.
- 17:00 – Volley – Superlega, Padova-Cuneo. VBTV.
- 17:00 – Volley femminile – Serie A1, Novara-Vallefoglia. DAZN.
- 17:00 – Volley femminile – Serie A1, Brescia-Busto Arsizio. DAZN.
- 17:00 – Volley femminile – Serie A1, Conegliano-Consolini 1907. DAZN, YouTube Lega Volley Femminile.
- 17:00 – Volley femminile – Serie A1, Firenze-Macerata. DAZN, YouTube Lega Volley Femminile.
- 17:00 – Formula 1 – GP del Qatar, gara. Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Go, NOW; differita alle 21:30 su TV8 e tv8.it.
- 17:05 – Bob – Coppa del Mondo Altenberg, bob a quattro maschile: seconda manche. HBO Max, Discovery+.
- 18:00 – Calcio – Serie A, Roma-Monza. DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW.
- 18:00 – Basket femminile – Serie A1, San Martino di Lupari-Sesto San Giovanni. FLIMA.
- 18:00 – Basket femminile – Serie A1, Venezia-Battipaglia. FLIMA.
- 18:00 – Basket femminile – Serie A1, Brixia-Broni. FLIMA.
- 18:00 – Basket femminile – Serie A1, Costa Masnaga-Derthona. FLIMA.
- 18:00 – Basket femminile – Serie A1, Roseto-Campobasso. FLIMA.
- 18:00 – Volley – Superlega, Prata di Pordenone-Cisterna. VBTV.
- 18:00 – Volley femminile – Serie A1, Chieri-Bergamo. DAZN, YouTube Lega Volley Femminile.
- 18:00 – Sci alpino – Coppa del Mondo Copper Mountain, gigante maschile: prima manche. Rai Sport HD, RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN.
- 19:00 – Volley – Superlega, Perugia-Modena. DAZN, VBTV.
- 19:00 – Basket – Qualificazioni Mondiali 2027, Serbia-Italia. Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN.
- 19:30 – Sci alpino – Coppa del Mondo Killington, slalom femminile: seconda manche. Rai Sport HD, RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN.
- 20:45 – Calcio – Serie A, Como-Juventus. DAZN, DAZN 1.
- 21:00 – Sci alpino – Coppa del Mondo Copper Mountain, gigante maschile: seconda manche. Rai Sport HD, RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN.