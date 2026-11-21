Sportface TV ripropone su Prime Video e Samsung TV la finale allieve di pallanuoto AN Brescia-Bogliasco alle 19:47, il titolo italiano di boxe Seghetti-Lepei alle 18:19 e gli Assoluti indoor di atletica alle 21:31. Su Assalto, diretta del Circuito Europeo Under 23 di spada da Brindisi alle 17:30. Alle ATP Finals si giocano Alcaraz-Shelton e Zverev-Medvedev. In programma anche la Sprint MotoGP, Italia-Fiji di rugby e Napoli-Torino.
La finale del Campionato Nazionale Allieve di pallanuoto tra AN Brescia e Bogliasco 1951 è uno degli appuntamenti di Sportface TV su Prime Video e Samsung TV di sabato 21 novembre. Il canale ripropone la sfida per il primo posto alle 19:47, dopo gli episodi di FATE – California Dreaming dedicati a Giulia Perotti e Asia D’Amato.
Nel palinsesto anche la boxe, con Eros Seghetti-Dragan Lepei per il titolo italiano dei mediomassimi 2025 alle 18:19, e la sintesi degli Assoluti indoor di atletica di Ancona alle 21:31. Spazio inoltre al tiro a volo, all’arrampicata e alle interviste delle rubriche Sportface.
Sulla piattaforma OTT Sportface TV c’è anche un appuntamento in diretta. Alle 17:30, Assalto – La TV della Scherma trasmette la spada maschile del Circuito Europeo Under 23, dalla IV Mediterranean Cup “Brindisi 2026”.
Per il tennis è il giorno delle semifinali delle ATP Finals. Alle 14:30 si affrontano Alcaraz e Shelton, con copertura anche in chiaro su Italia 1. Alle 20:30 tocca a Zverev-Medvedev. Il programma del doppio prevede Arevalo/Pavic-Harrison/Skupski a mezzogiorno e Krawietz/Puetz-Arribagé/Olivetti alle 18:00.
Il sabato dei motori propone le qualifiche di Formula 1 a Las Vegas nella notte italiana e la Sprint MotoGP del Portogallo alle 16:00, visibile anche su TV8. Alle 17:40 l’Italia del rugby affronta Fiji, mentre la Serie A di calcio chiude la giornata con Napoli-Torino alle 20:45. In tarda serata, alle 23:30, Atletico MG e Boca Juniors si contendono la Copa Sudamericana.
Sportface TV su Prime Video e Samsung TV
Gare in replica, interviste e rubriche del canale. Gli orari sono arrotondati per eccesso al minuto.
- 00:56 – Ginnastica artistica, Campionato Nazionale Assoluto, all-around femminile, gara 2.
- 04:01 – Arrampicata sportiva, quarta tappa di Coppa Italia Speed 2026, finali.
- 05:30 – Arrampicata sportiva, Sport is My Life, episodio 6.
- 05:55 – Arrampicata sportiva, Sport is My Life, episodio 7.
- 06:21 – Approfondimento sportivo, Scienza dello Sport, stagione 1, episodio 5.
- 06:31 – Judo, Inside con Alice Bellandi.
- 06:52 – Atletica, Inside con Fausto Desalu.
- 07:09 – Atletica, Inside – Milano Cortina con Massimo Stano.
- 07:19 – Atletica, It’s Casa con Nadia Battocletti.
- 07:38 – Atletica, It’s Casa con Larissa Iapichino.
- 07:56 – Atletica, It’s Casa con Zane Weir.
- 08:09 – Atletica, It’s Casa con Zane Weir.
- 08:22 – Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 1.
- 08:47 – Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 2.
- 09:07 – Intervista sportiva, Inside con Ludovico Iurlaro, “Il percorso di un atleta tra sacrifici e ambizioni”.
- 09:16 – Taekwondo, Inside con Gabriele Sguerri, “L’arte del taekwondo, forme e freestyle”.
- 09:24 – Intervista sportiva, Inside con Andrea Abodi, “Lo sport come strumento di crescita e inclusione”.
- 09:30 – Intervista sportiva, Inside con Andrea Conti, “Innovazione, lavoro e mentalità”.
- 09:48 – Nuoto, Camera di Chiamata con Gabriele Detti, episodio 13.
- 10:33 – Nuoto, Camera di Chiamata con Alessandra Mao, episodio 3.
- 10:49 – Nuoto e atletica, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu.
- 11:13 – Podcast sportivo, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Lorenzo Bacci e Luca Beccaro.
- 11:31 – Canoa, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Giulio Dressino e Nicola Ripamonti.
- 11:47 – Ciclismo, Un Mare di Azzurri con Cordiano Dagnoni.
- 12:06 – Ginnastica, Un Mare di Azzurri con Andrea Facci.
- 12:26 – Taekwondo, Un Mare di Azzurri con Carlo Molfetta.
- 12:38 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 1.
- 12:53 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 2.
- 13:30 – Scherma, Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”, Trofeo Kinder Joy of Moving 2026, settima giornata.
- 16:40 – Atletica, Sport is My Life con Julien Alfred.
- 16:53 – Atletica, Sport is My Life con Antonella Palmisano, episodio 2.
- 17:06 – Tiro a volo, Campionato Italiano di Para Trap, Pescara 2026.
- 18:19 – Boxe, titolo italiano dei mediomassimi 2025, Eros Seghetti-Dragan Lepei.
- 19:36 – Ginnastica artistica, FATE – California Dreaming con Giulia Perotti.
- 19:41 – Ginnastica artistica, FATE – California Dreaming con Asia D’Amato.
- 19:47 – Pallanuoto femminile, Campionato Nazionale Allieve 2026, finale per il primo posto, AN Brescia-Bogliasco 1951.
- 21:31 – Atletica, Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona 2026, sintesi.
- 22:03 – Atletica, Le voci dell’Atletica – Giochi del Mediterraneo 2026.
- 22:14 – Tiro a volo, Criterium – Il futuro in pedana.
- 22:26 – Tiro a volo, 59° Campionato Europeo FITASC di Sporting 2026.
- 22:40 – Atletica, Meeting di Savona 2026.
Le dirette sui canali dedicati Sportface TV
- 17:30 – Scherma, Circuito Europeo Under 23 di spada, IV Mediterranean Cup “Brindisi 2026”, spada maschile. Diretta su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.
Gli altri appuntamenti in TV e streaming
- 01:30 – Formula 1, GP di Las Vegas, prove libere 3. TV su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, streaming su Sky Go e NOW.
- 02:00 – Badminton, BWF World Tour, Open di Hong Kong. Streaming su BWF TV.
- 05:00 – Formula 1, GP di Las Vegas, qualifiche. TV su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, streaming su Sky Go e NOW.
- 06:00 – Judo, Mondiali juniors. Streaming su Judo TV.
- 06:00 – Short track, World Tour di Seoul, seconda giornata. Streaming su Discovery+, HBO Max e sul canale ISU.
- 06:30 – Pattinaggio di velocità, Coppa del Mondo di Obihiro, seconda giornata. Streaming su Discovery+, HBO Max e sul canale ISU.
- 09:40 – Moto3, GP del Portogallo, prove libere 2. TV su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, streaming su Sky Go e NOW.
- 10:00 – Tiro con l’arco, Coppa del Mondo indoor di Strassen. Streaming su Archery+.
- 10:25 – Moto2, GP del Portogallo, prove libere 2. TV su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, streaming su Sky Go e NOW.
- 10:30 – Sci alpino, Coppa del Mondo, slalom femminile di Gurgl, prima manche. TV su Rai 2. Copertura anche su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN.
- 10:30 – Snooker, qualificazioni dello UK Championship. Streaming su Discovery+ e HBO Max.
- 11:10 – MotoGP, GP del Portogallo, prove libere 2. TV su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, streaming su Sky Go e NOW.
- 11:15 – Pattinaggio artistico, Finlandia Trophy di Helsinki, programma libero delle coppie. TV su RaiSport HD. Copertura anche su RaiPlay, Eurosport 2, Discovery+, HBO Max e DAZN.
- 11:50 – MotoGP, GP del Portogallo, qualifiche. TV su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8, streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.
- 12:00 – Tennis, ATP Finals, semifinale di doppio, Arevalo/Pavic-Harrison/Skupski. TV su Sky Sport Tennis, streaming su Sky Go e NOW.
- 12:00 – Vela, SailGP di Dubai, prima giornata. TV su Sky Sport Arena, streaming su Sky Go, NOW e sul canale YouTube SailGP.
- 12:30 – Calcio femminile, Serie A, Parma-Napoli. Streaming su DAZN.
- 13:00 – Pattinaggio artistico, Finlandia Trophy di Helsinki, programma libero femminile. Su RaiPlay Sport 1, Eurosport 2, Discovery+, HBO Max e DAZN.
- 13:30 – Sci alpino, Coppa del Mondo, slalom femminile di Gurgl, seconda manche. TV su RaiSport HD. Copertura anche su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN.
- 13:30 – Calcio, Premier League, Manchester City-Fulham. TV su Sky Sport Calcio, streaming su Sky Go e NOW.
- 13:30 – Calcio, Mondiali U17, Giappone-Colombia e Serbia-Honduras. Streaming su FIFA TV.
- 13:45 – Moto3, GP del Portogallo, qualifiche. TV su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8, streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.
- 13:45 – Ciclocross, HG Cross Lokeren, gara femminile. Streaming su Discovery+ e HBO Max.
- 14:00 – Calcio, Mondiali U17, Tanzania-Costa Rica. Streaming su FIFA TV.
- 14:00 – Calcio, Liga, Alaves-Deportivo La Coruna. Streaming su DAZN.
- 14:30 – Tennis, ATP Finals, semifinale di singolare, Alcaraz-Shelton. TV su Italia 1 e Sky Sport Tennis, streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e NOW.
- 14:30 – Calcio, Mondiali U17, Camerun-Venezuela. Streaming su FIFA TV.
- 14:30 – Calcio, Serie C, Treviso-Pergolettese. TV su Sky Sport 252, streaming su Sky Go e NOW.
- 14:30 – Calcio, Serie C, Ostiamare-Atalanta U23. TV su Sky Sport 253, streaming su Sky Go e NOW.
- 14:30 – Calcio, Serie C, Vado-Latina. TV su Sky Sport 256, streaming su Sky Go e NOW.
- 14:30 – Calcio, Serie C, Audace Cerignola-Barletta. TV su Sky Sport 255, streaming su Sky Go e NOW.
- 14:30 – Calcio, Serie C, Inter U23-Potenza. TV su Sky Sport 251, streaming su Sky Go e NOW.
- 14:30 – Calcio, Serie C, Monopoli-Cavese. TV su Sky Sport 254, streaming su Sky Go e NOW.
- 14:35 – Salto con gli sci, Coppa del Mondo, gara femminile sul trampolino lungo di Oslo. Su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN.
- 14:40 – Moto2, GP del Portogallo, qualifiche. TV su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8, streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.
- 15:00 – Calcio, Serie A, Como-Cagliari e Lazio-Lecce. Streaming su DAZN.
- 15:00 – Calcio, Serie B, Ascoli-Vicenza, Carrarese-Virtus Entella, Modena-Juve Stabia, Sampdoria-Benevento e Sudtirol-Cremonese. Streaming su DAZN.
- 15:00 – Calcio, Coppa del Portogallo, quarto turno, Mafra-Arouca. Streaming su Como TV.
- 15:00 – Calcio femminile, Serie A, Milan-Sassuolo. Streaming su DAZN.
- 15:00 – Ciclocross, HG Cross Lokeren, gara maschile. Su Eurosport 2, Discovery+, HBO Max e DAZN.
- 15:00 – Golf, PGA Tour, RSM Classic, terzo giro. Copertura su Eurosport 2, Discovery+, HBO Max e DAZN dalle 19:00.
- 15:00 – Pallanuoto, Serie A1, De Akker-Savona, Napoli-Telimar e Ortigia-Posillipo. Nessuna diretta TV o streaming prevista.
- 15:00 – Pallamano, Serie A, Nuoro-Sassari. Streaming su Pallamano TV.
- 15:10 – Rugby, Nations Championship, Inghilterra-Nuova Zelanda. TV su Sky Sport Arena, streaming su Sky Go e NOW.
- 15:10 – Rugby, Nations Championship, Scozia-Giappone. TV su Sky Sport Max, streaming su Sky Go e NOW.
- 15:30 – Calcio, Bundesliga, Borussia Moenchengladbach-Borussia Dortmund. TV su Sky Sport Mix, streaming su Sky Go e NOW.
- 15:30 – Calcio, Bundesliga, Elversberg-Friburgo, Eintracht Francoforte-Hoffenheim, Bayer Leverkusen-Paderborn e Union Berlino-Lipsia. Nessuna diretta TV o streaming prevista.
- 15:30 – Calcio, Mondiali U17, Repubblica Dominicana-Montenegro. Streaming su FIFA TV.
- 15:30 – Pallanuoto, Serie A1, Brescia-Lazio. Nessuna diretta TV o streaming prevista.
- 15:30 – Pallanuoto femminile, Serie A1, Bogliasco-Rapallo. Nessuna diretta TV o streaming prevista.
- 15:30 – Pallamano femminile, Serie A, Ferrara-Erice. Streaming su Pallamano TV.
- 15:30 – Snooker, qualificazioni dello UK Championship. Streaming su Discovery+ e HBO Max.
- 16:00 – MotoGP, GP del Portogallo, Sprint Race. TV su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8, streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.
- 16:00 – Calcio, Premier League, Aston Villa-Sunderland. TV su Sky Sport 258, streaming su Sky Go e NOW.
- 16:00 – Calcio, Premier League, Bournemouth-Nottingham Forest. TV su Sky Sport 259, streaming su Sky Go e NOW.
- 16:00 – Calcio, Premier League, Chelsea-Leeds. TV su Sky Sport Calcio, streaming su Sky Go e NOW.
- 16:00 – Calcio, Premier League, Coventry-Crystal Palace. Nessuna diretta TV o streaming prevista.
- 16:00 – Calcio, Premier League, Tottenham-Ipswich. TV su Sky Sport 257, streaming su Sky Go e NOW.
- 16:00 – Calcio, Championship, Wolverhampton-Charlton. Streaming su Como TV.
- 16:00 – Calcio, Mondiali U17, Brasile-Irlanda. Streaming su FIFA TV.
- 16:00 – Pallamano femminile, Serie A, Leno-Trapani. Streaming su Pallamano TV.
- 16:00 – Volley, Serie A2, Palmi-Napoli. Streaming su DAZN.
- 16:15 – Pattinaggio artistico, Finlandia Trophy di Helsinki, programma libero maschile. TV su RaiSport HD. Copertura anche su RaiPlay, Eurosport 2, Discovery+, HBO Max e DAZN.
- 16:15 – Calcio, Liga, Rayo Vallecano-Valencia. Streaming su DAZN.
- 16:30 – Calcio, Mondiali U17, Messico-Romania e Cile-Algeria. Streaming su FIFA TV.
- 16:30 – Calcio, Eredivisie, NEC Nijmegen-PSV Eindhoven. Streaming su Como TV.
- 16:30 – Pallamano, Serie A, Albatro-Cologne. Streaming su Pallamano TV.
- 16:50 – Salto con gli sci, Coppa del Mondo, gara maschile sul trampolino lungo di Oslo. Su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN.
- 17:00 – Hockey su ghiaccio, ICE Hockey League, Milano-Vienna. Streaming su DAZN.
- 17:00 – Pallanuoto, Serie A1, Roma-Quinto. Nessuna diretta TV o streaming prevista.
- 17:00 – Pallamano femminile, Serie A, Brixen-Conversano. Streaming su Pallamano TV.
- 17:15 – Calcio, Ligue 1, Nizza-PSG. Streaming su Ligue1+.
- 17:15 – Calcio, Serie B, Catanzaro-Palermo. Streaming su DAZN.
- 17:30 – Calcio, Serie C, Folgore Caratese-Arzignano Valchiampo. TV su Sky Sport 256, streaming su Sky Go e NOW.
- 17:30 – Calcio, Serie C, Giana Erminio-Juventus NextGen. TV su Sky Sport 252, streaming su Sky Go e NOW.
- 17:30 – Calcio, Serie C, Campobasso-Vis Pesaro. TV su Sky Sport 253, streaming su Sky Go e NOW.
- 17:30 – Calcio, Serie C, Pineto-Pescara. TV su Sky Sport 251, streaming su Sky Go e NOW.
- 17:30 – Calcio, Serie C, Crotone-Cosenza. TV su Sky Sport 254, streaming su Sky Go e NOW.
- 17:30 – Calcio, Serie C, Savoia-Sorrento. TV su Sky Sport 255, streaming su Sky Go e NOW.
- 17:30 – Pallanuoto, Serie A, Chiavari-Trieste. Nessuna diretta TV o streaming prevista.
- 17:30 – Calcio a 5, Serie A, Came Treviso-GG Team Wear Benevento. Streaming sul canale YouTube Divisione Calcio a 5.
- 17:40 – Rugby, Nations Championship, Italia-Fiji. TV su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e TV8, streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.
- 17:40 – Rugby, Nations Championship, Irlanda-Sudafrica. TV su Sky Sport Max, streaming su Sky Go e NOW.
- 18:00 – Tennis, ATP Finals, semifinale di doppio, Krawietz/Puetz-Arribagé/Olivetti. TV su Sky Sport Tennis, streaming su Sky Go e NOW.
- 18:00 – Calcio, Serie A, Parma-Roma. Streaming su DAZN.
- 18:00 – Basket, LNB francese, Chalon/Saone-Saint Quentin e Nancy-Pau Orthez. Streaming su DAZN.
- 18:00 – Basket, ACB spagnola, San Pablo Burgo-Unicaja Malaga. Streaming su DAZN.
- 18:00 – Basket femminile, Serie A1, Tortona-San Martino. Streaming su Flima TV.
- 18:00 – Pallanuoto femminile, Serie A1, Civitavecchia-Lazio. Nessuna diretta TV o streaming prevista.
- 18:00 – Pallamano, Serie A, Chiaravalle-Bolzano, Cingoli-Fasano e Sassari-Cassano. Streaming su Pallamano TV.
- 18:00 – Calcio a 5, Serie A, Active Network-Napoli. Streaming sul canale YouTube Divisione Calcio a 5.
- 18:00 – Pallanuoto femminile, Euro Cup, Plebiscito Padova-Nancy. Streaming su European Aquatics TV.
- 18:25 – Pattinaggio artistico, Finlandia Trophy di Helsinki, danza libera. Su RaiPlay Sport 1, Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN.
- 18:30 – Calcio, Premier League, Newcastle-Arsenal. TV su Sky Sport Calcio, streaming su Sky Go e NOW.
- 18:30 – Calcio, Bundesliga, Schalke 04-Stoccarda. TV su Sky Sport Mix, streaming su Sky Go e NOW.
- 18:30 – Calcio, Liga, Siviglia-Betis Siviglia. Streaming su DAZN.
- 18:30 – Basket, LNB francese, Cholet-Boulazac. Streaming su DAZN.
- 18:30 – Pallanuoto, Serie A1, Pro Recco-Olympic Roma. Nessuna diretta TV o streaming prevista.
- 18:30 – Pallanuoto femminile, Serie A1, Trieste-Sori. Nessuna diretta TV o streaming prevista.
- 18:30 – Pallamano, Serie A, Haenna-Merano e Pressano-Molteno. Streaming su Pallamano TV.
- 18:30 – Pallamano femminile, Serie A, Casalgrande Padana-Teramo, Salerno-Mezzocorona e Mestrino-Padova. Streaming su Pallamano TV.
- 18:30 – Volley, Serie A2, Lagonegro-Reggio Calabria. Streaming su DAZN.
- 18:45 – Calcio, Eredivisie, Feyenoord-Excelsior. Streaming su Como TV.
- 18:45 – Calcio, Premiership scozzese, Dundee FC-Hearts. Streaming su Como TV.
- 19:00 – Boxe, riunione di Milano con main event Clemente Russo-Momo Elmaghraby. Streaming degli incontri della serata su Mediaset Infinity.
- 19:00 – Calcio, Coppa del Portogallo, quarto turno, Sporting Lisbona-Uniao Da Serra. Streaming su Como TV.
- 19:00 – Basket, Serie A, Trento-Napoli. Streaming su LBA TV.
- 19:00 – Basket NBA, Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks. TV su Sky Sport Basket, streaming su Sky Go, NOW e NBA Global Pass.
- 19:00 – Pallanuoto femminile, Serie A1, L’Ekipe Orizzonte Catania-SIS Roma. TV su RaiSport HD, streaming su RaiPlay.
- 19:00 – Pallamano, Serie A, Conversano-Trieste. Streaming su Pallamano TV.
- 19:30 – Calcio, Serie B, Empoli-Pisa. Streaming su DAZN.
- 19:30 – Calcio, Bundesliga austriaca, Grazer-SK Rapid. Streaming su Como TV.
- 19:30 – Basket, ACB spagnola, Manresa-MoraBanc Andorra. Streaming su DAZN.
- 20:00 – Basket, Serie A, Trieste-Reggiana. Streaming su LBA TV.
- 20:00 – Equitazione, Global Champions Tour, salto ostacoli a Verona. Su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN.
- 20:15 – Formula 1, GP di Las Vegas, qualifiche in differita. TV su TV8, streaming su tv8.it.
- 20:30 – Tennis, ATP Finals, semifinale di singolare, Zverev-Medvedev. TV su Sky Sport Tennis, streaming su Sky Go e NOW.
- 20:30 – Basket, LNB francese, Nanterre-Strasburgo. Streaming su DAZN.
- 20:30 – Volley femminile, Serie A1, Novara-Chieri. TV su RaiSport HD, streaming su RaiPlay e DAZN.
- 20:30 – Snooker, UK Championship. Streaming su Discovery+ e HBO Max.
- 20:45 – Calcio, Serie A, Napoli-Torino. TV su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, streaming su Sky Go, NOW e DAZN.
- 20:45 – Calcio, Ligue 1, Lens-Tolosa, Lilla-Lione, Monaco-Auxerre e Strasburgo-Brest. Streaming su Ligue1+.
- 20:45 – Calcio, Jupiler League, Mechelen-Club Brugge. Streaming su DAZN.
- 21:00 – Calcio, Liga, Real Madrid-Celta Vigo. Streaming su DAZN.
- 21:00 – Basket, ACB spagnola, Murcia-Saragozza. Streaming su DAZN.
- 21:00 – Calcio, Premiership scozzese, Motherwell-Glasgow Rangers. Streaming su Como TV.
- 21:10 – Rugby, Nations Championship, Francia-Argentina. TV su Sky Sport Arena, streaming su Sky Go e NOW.
- 21:10 – Rugby, Nations Championship, Galles-Australia. TV su Sky Sport Max, streaming su Sky Go e NOW.
- 21:30 – Calcio, Coppa del Portogallo, quarto turno, Guimaraes-Braga. Streaming su Como TV.
- 23:00 circa – Boxe, Clemente Russo-Momo Elmaghraby. Streaming su Mediaset Infinity. Differita su Italia 1 dalle 00:10 di domenica 22 novembre.
- 23:30 – Calcio, finale di Copa Sudamericana, Atletico MG-Boca Juniors. Streaming su Como TV.