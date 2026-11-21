Sport in tv sabato 21 novembre: scherma Under 23 da Brindisi su Assalto e semifinali ATP Finals

Sportface TV ripropone su Prime Video e Samsung TV la finale allieve di pallanuoto AN Brescia-Bogliasco alle 19:47, il titolo italiano di boxe Seghetti-Lepei alle 18:19 e gli Assoluti indoor di atletica alle 21:31. Su Assalto, diretta del Circuito Europeo Under 23 di spada da Brindisi alle 17:30. Alle ATP Finals si giocano Alcaraz-Shelton e Zverev-Medvedev. In programma anche la Sprint MotoGP, Italia-Fiji di rugby e Napoli-Torino.

La finale del Campionato Nazionale Allieve di pallanuoto tra AN Brescia e Bogliasco 1951 è uno degli appuntamenti di Sportface TV su Prime Video e Samsung TV di sabato 21 novembre. Il canale ripropone la sfida per il primo posto alle 19:47, dopo gli episodi di FATE – California Dreaming dedicati a Giulia Perotti e Asia D’Amato.

Nel palinsesto anche la boxe, con Eros Seghetti-Dragan Lepei per il titolo italiano dei mediomassimi 2025 alle 18:19, e la sintesi degli Assoluti indoor di atletica di Ancona alle 21:31. Spazio inoltre al tiro a volo, all’arrampicata e alle interviste delle rubriche Sportface.

Sulla piattaforma OTT Sportface TV c’è anche un appuntamento in diretta. Alle 17:30, Assalto – La TV della Scherma trasmette la spada maschile del Circuito Europeo Under 23, dalla IV Mediterranean Cup “Brindisi 2026”.

Per il tennis è il giorno delle semifinali delle ATP Finals. Alle 14:30 si affrontano Alcaraz e Shelton, con copertura anche in chiaro su Italia 1. Alle 20:30 tocca a Zverev-Medvedev. Il programma del doppio prevede Arevalo/Pavic-Harrison/Skupski a mezzogiorno e Krawietz/Puetz-Arribagé/Olivetti alle 18:00.

Il sabato dei motori propone le qualifiche di Formula 1 a Las Vegas nella notte italiana e la Sprint MotoGP del Portogallo alle 16:00, visibile anche su TV8. Alle 17:40 l’Italia del rugby affronta Fiji, mentre la Serie A di calcio chiude la giornata con Napoli-Torino alle 20:45. In tarda serata, alle 23:30, Atletico MG e Boca Juniors si contendono la Copa Sudamericana.

Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Gare in replica, interviste e rubriche del canale. Gli orari sono arrotondati per eccesso al minuto.

00:56 – Ginnastica artistica, Campionato Nazionale Assoluto, all-around femminile, gara 2.

– Ginnastica artistica, Campionato Nazionale Assoluto, all-around femminile, gara 2. 04:01 – Arrampicata sportiva, quarta tappa di Coppa Italia Speed 2026, finali.

– Arrampicata sportiva, quarta tappa di Coppa Italia Speed 2026, finali. 05:30 – Arrampicata sportiva, Sport is My Life, episodio 6.

– Arrampicata sportiva, Sport is My Life, episodio 6. 05:55 – Arrampicata sportiva, Sport is My Life, episodio 7.

– Arrampicata sportiva, Sport is My Life, episodio 7. 06:21 – Approfondimento sportivo, Scienza dello Sport, stagione 1, episodio 5.

– Approfondimento sportivo, Scienza dello Sport, stagione 1, episodio 5. 06:31 – Judo, Inside con Alice Bellandi.

– Judo, Inside con Alice Bellandi. 06:52 – Atletica, Inside con Fausto Desalu.

– Atletica, Inside con Fausto Desalu. 07:09 – Atletica, Inside – Milano Cortina con Massimo Stano.

– Atletica, Inside – Milano Cortina con Massimo Stano. 07:19 – Atletica, It’s Casa con Nadia Battocletti.

– Atletica, It’s Casa con Nadia Battocletti. 07:38 – Atletica, It’s Casa con Larissa Iapichino.

– Atletica, It’s Casa con Larissa Iapichino. 07:56 – Atletica, It’s Casa con Zane Weir.

– Atletica, It’s Casa con Zane Weir. 08:09 – Atletica, It’s Casa con Zane Weir.

– Atletica, It’s Casa con Zane Weir. 08:22 – Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 1.

– Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 1. 08:47 – Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 2.

– Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 2. 09:07 – Intervista sportiva, Inside con Ludovico Iurlaro, “Il percorso di un atleta tra sacrifici e ambizioni”.

– Intervista sportiva, Inside con Ludovico Iurlaro, “Il percorso di un atleta tra sacrifici e ambizioni”. 09:16 – Taekwondo, Inside con Gabriele Sguerri, “L’arte del taekwondo, forme e freestyle”.

– Taekwondo, Inside con Gabriele Sguerri, “L’arte del taekwondo, forme e freestyle”. 09:24 – Intervista sportiva, Inside con Andrea Abodi, “Lo sport come strumento di crescita e inclusione”.

– Intervista sportiva, Inside con Andrea Abodi, “Lo sport come strumento di crescita e inclusione”. 09:30 – Intervista sportiva, Inside con Andrea Conti, “Innovazione, lavoro e mentalità”.

– Intervista sportiva, Inside con Andrea Conti, “Innovazione, lavoro e mentalità”. 09:48 – Nuoto, Camera di Chiamata con Gabriele Detti, episodio 13.

– Nuoto, Camera di Chiamata con Gabriele Detti, episodio 13. 10:33 – Nuoto, Camera di Chiamata con Alessandra Mao, episodio 3.

– Nuoto, Camera di Chiamata con Alessandra Mao, episodio 3. 10:49 – Nuoto e atletica, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu.

– Nuoto e atletica, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu. 11:13 – Podcast sportivo, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Lorenzo Bacci e Luca Beccaro.

– Podcast sportivo, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Lorenzo Bacci e Luca Beccaro. 11:31 – Canoa, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Giulio Dressino e Nicola Ripamonti.

– Canoa, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Giulio Dressino e Nicola Ripamonti. 11:47 – Ciclismo, Un Mare di Azzurri con Cordiano Dagnoni.

– Ciclismo, Un Mare di Azzurri con Cordiano Dagnoni. 12:06 – Ginnastica, Un Mare di Azzurri con Andrea Facci.

– Ginnastica, Un Mare di Azzurri con Andrea Facci. 12:26 – Taekwondo, Un Mare di Azzurri con Carlo Molfetta.

– Taekwondo, Un Mare di Azzurri con Carlo Molfetta. 12:38 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 1.

– Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 1. 12:53 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 2.

– Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 2. 13:30 – Scherma, Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”, Trofeo Kinder Joy of Moving 2026, settima giornata.

– Scherma, Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”, Trofeo Kinder Joy of Moving 2026, settima giornata. 16:40 – Atletica, Sport is My Life con Julien Alfred.

– Atletica, Sport is My Life con Julien Alfred. 16:53 – Atletica, Sport is My Life con Antonella Palmisano, episodio 2.

– Atletica, Sport is My Life con Antonella Palmisano, episodio 2. 17:06 – Tiro a volo, Campionato Italiano di Para Trap, Pescara 2026.

– Tiro a volo, Campionato Italiano di Para Trap, Pescara 2026. 18:19 – Boxe, titolo italiano dei mediomassimi 2025, Eros Seghetti-Dragan Lepei.

– Boxe, titolo italiano dei mediomassimi 2025, Eros Seghetti-Dragan Lepei. 19:36 – Ginnastica artistica, FATE – California Dreaming con Giulia Perotti.

– Ginnastica artistica, FATE – California Dreaming con Giulia Perotti. 19:41 – Ginnastica artistica, FATE – California Dreaming con Asia D’Amato.

– Ginnastica artistica, FATE – California Dreaming con Asia D’Amato. 19:47 – Pallanuoto femminile, Campionato Nazionale Allieve 2026, finale per il primo posto, AN Brescia-Bogliasco 1951.

– Pallanuoto femminile, Campionato Nazionale Allieve 2026, finale per il primo posto, AN Brescia-Bogliasco 1951. 21:31 – Atletica, Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona 2026, sintesi.

– Atletica, Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona 2026, sintesi. 22:03 – Atletica, Le voci dell’Atletica – Giochi del Mediterraneo 2026.

– Atletica, Le voci dell’Atletica – Giochi del Mediterraneo 2026. 22:14 – Tiro a volo, Criterium – Il futuro in pedana.

– Tiro a volo, Criterium – Il futuro in pedana. 22:26 – Tiro a volo, 59° Campionato Europeo FITASC di Sporting 2026.

– Tiro a volo, 59° Campionato Europeo FITASC di Sporting 2026. 22:40 – Atletica, Meeting di Savona 2026.

Le dirette sui canali dedicati Sportface TV

17:30 – Scherma, Circuito Europeo Under 23 di spada, IV Mediterranean Cup “Brindisi 2026”, spada maschile. Diretta su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Gli altri appuntamenti in TV e streaming