Cinque Mulini, Crippa pronto a tornare in gara: occhio anche a Majori

Domani si terrà la Cinque Mulini, con grandi protagonisti pronti a fare faville: attenzione a Yeman Crippa, ma anche a Micol Majori

Domenica 22 novembre, San Vittore Olona (Milano) tornerà a essere la capitale mondiale del cross con la 94esima edizione della storica Cinque Mulini, manifestazione ininterrotta dal 1933. L’attesa è massima per il ritorno in gara di Yeman Crippa, che sceglie i prati sanvittoresi per il suo debutto stagionale nel cross, appena tre settimane dopo lo straordinario secondo posto alla Maratona di New York.

Il portacolori delle Fiamme Oro conosce bene questo tracciato: in cinque partecipazioni a livello assoluto non è mai sceso sotto il sesto posto, cogliendo un prestigioso argento nel 2023, sua ultima apparizione qui. La sfida si preannuncia durissima contro un cast internazionale di alto profilo.

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A sbarrare la strada all’azzurro ci saranno l’eritreo Saymon Amanuel, vincitore dell’edizione 2025, e i giovani fenomeni kenioti Frankline Kibet, attuale campione del mondo U20, e Andrew Kiptoo Alamisi, già secondo a 17 anni nel 2024.

Crippa punta dritto a una vittoria storica per l’Italia

L’obiettivo di Crippa è ambizioso: regalare all’Italia una vittoria che manca da quarant’anni, dal trionfo di Alberto Cova nel 1986. A supportarlo ci sarà anche il locale Luca Alfieri, quarto lo scorso anno.

Nella gara femminile, l’Italia schiera un terzetto d’eccezione: Micol Majori, fresca di bronzo nei 5000 metri agli Europei di Birmingham, affiancata da Federica Del Buono e dalla specialista Elvanie Nimbona. Nonostante il valore del gruppo azzurro, le grandi favorite restano l’etiope Likina Amebaw e la promettente keniana Cynthia Chepkirui, classe 2008. Una giornata di fuoco per l’atletica italiana.