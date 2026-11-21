Speed skating, Di Stefano super nei 1500 metri: podio in Coppa del Mondo

Daniele Di Stefano sfodera una grande prova sui 1500 metri in Coppa del Mondo a Obihiro e centra un grande podio

Sul ghiaccio giapponese del Meiji Hokkaido-Tokachi Oval di Obihiro, Daniele Di Stefano ha firmato una pagina storica per lo speed skating azzurro. Nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2026-2027, il 27enne pattinatore italiano ha conquistato uno splendido terzo posto nei 1500 metri, regalando all’Italia il primo podio del fine settimana.

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Ad imporsi è stato il cinese Zhongyan Ning, autore di una prova maiuscola con il tempo di 1:43.58, capace di superare al fotofinish il fenomeno statunitense Jordan Stolz, giunto secondo in 1:43.79 per soli 21 centesimi. Entrambi i primi due classificati sono riusciti nell’impresa di abbattere il vecchio record della pista, che resisteva a quota 1:44.55.

Di Stefano regala una grande gioia all’Italia nello speed skating

Dietro ai due giganti della distanza, ma davanti a tutto il resto del mondo, si è inserito con prepotenza il talento italiano.

Grazie a un ultimo giro gestito con grande forza e intelligenza tattica, Di Stefano ha tagliato il traguardo in 1:44.72, chiudendo a 1.14 dalla vetta e lasciando alle proprie spalle avversari di assoluto calibro come il ceco Metodej Jilek (quarto) e l’olimpionico olandese Kjeld Nuis (quinto). Molto più indietro, invece, l’altro azzurro al via, Riccardo Lorello, che ha chiuso in 17esima posizione in 1:47.00.

Per Di Stefano si tratta di un traguardo dal sapore speciale: è infatti il suo primo podio in Coppa del Mondo sulla distanza dei 1500 metri, che va ad arricchire un palmarès personale già forte di tre splendidi piazzamenti nella mass start. Un risultato che conferma la sua grande crescita.