La Cinque Mulini è annunciata dalle 13:15 anche su Sportface TV su Prime Video e Samsung TV. Nel palinsesto del canale gli Europei Under 23 di scherma alle 16:34 e il titolo italiano dei gallo Mancosu-Foglia alle 18:03. Sugli altri canali spiccano la finale ATP Finals Zverev-Alcaraz, non prima delle 18, il GP del Portogallo di MotoGP alle 14 e la Formula 1 a Las Vegas alle 5. In Serie A chiusura con Atalanta-Inter alle 20:45.
La Cinque Mulini guida la programmazione di Sportface TV di domenica 22 novembre. La 94ª edizione della corsa campestre, inserita nel World Athletics Cross Country Tour Gold, è annunciata dalle 13:15 su Atletica Italiana TV e anche sul canale Sportface TV disponibile su Prime Video e Samsung TV.
Sono quattro le dirette proposte dai canali dedicati della piattaforma OTT. Alle 11:00, Italia Boxe TV trasmette le fasi interregionali dei Campionati Italiani Élite maschili e femminili. Alle 11:45 tocca a Volare TV, con il Campionato Nazionale di Serie A di ginnastica aerobica da Pomigliano d’Arco. Alle 16:00, Assalto – La TV della Scherma propone la spada femminile del Circuito Europeo Under 23 dalla IV Mediterranean Cup “Brindisi 2026”.
Su Prime Video e Samsung TV il palinsesto Sportface comprende anche le rubriche Inside, It’s Casa, Camera di Chiamata e Atleti Shakerati. Nel pomeriggio sono in programma le repliche degli Europei Under 23 di scherma di Cagliari e della sfida Mancosu-Foglia per il titolo italiano dei pesi gallo.
Il tennis assegna i titoli delle ATP Finals. Alle 15:00 si gioca la finale di doppio Arevalo/Pavic-Arribage/Olivetti, mentre Zverev-Alcaraz, finale di singolare, comincia non prima delle 18:00, con copertura anche in chiaro su Italia 1.
Per i motori, il GP di Las Vegas di Formula 1 parte alle 5:00 italiane, con differita su TV8 alle 17:10. Il Motomondiale corre in Portogallo, con Moto3 alle 11:00, Moto2 alle 12:15 e MotoGP alle 14:00, tutte visibili anche su TV8. La Serie A di calcio propone Juventus-Venezia, Bologna-Udinese, Sassuolo-Genoa, Milan-Frosinone e Atalanta-Inter, mentre basket e volley accompagnano il pomeriggio e la serata.
Sportface TV su Prime Video e Samsung TV
Gli orari del palinsesto sono arrotondati per eccesso al minuto.
- 02:02 – Cinema sportivo, Jimmy Grimble.
- 03:59 – Rubrica sportiva, Battiti Olimpici, episodio 1.
- 04:13 – Rubrica sportiva, Battiti Olimpici, episodio 2.
- 04:26 – Rubrica sportiva, Battiti Olimpici, episodio 3.
- 04:41 – Tiro a volo, seconda tappa di Coppa del Mondo ISSF, trap misto, Almaty 2026.
- 05:29 – Tiro a volo, seconda tappa di Coppa del Mondo ISSF, skeet femminile, Almaty 2026.
- 06:28 – Scherma, Inside con Luigi Mazzone, presidente FIS.
- 06:46 – Atletica, Inside con Stefano Mei, presidente FIDAL.
- 07:03 – Tiro a volo, Inside – Milano Cortina con Luciano Rossi, presidente FITAV.
- 07:13 – Atletica, It’s Casa con Sara Fantini.
- 07:31 – Atletica, It’s Casa con Micol Majori.
- 07:47 – Atletica, It’s Casa con Leonardo Fabbri.
- 08:03 – Atletica, It’s Casa con Zane Weir.
- 08:16 – Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 2.
- 08:36 – Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 3.
- 08:59 – Taekwondo, Inside con Simone Alessio, “Talento, sacrificio e obiettivi”.
- 09:25 – Intervista sportiva, Inside con Andrea Conti, “Innovazione, lavoro e mentalità”.
- 09:43 – Tuffi, Camera di Chiamata con Giorgio Cagnotto, episodio 14.
- 10:40 – Tiro a volo, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Gabriele Rossetti e Diana Bacosi.
- 10:57 – Scherma, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Alberta Santuccio e Giulia Rizzi.
- 11:06 – Taekwondo e canottaggio, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Vito Dell’Aquila e Valentina Rodini.
- 11:24 – Canoa, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Giulio Dressino e Nicola Ripamonti.
- 11:40 – Calcio, Un Mare di Azzurri con Maurizio Viscidi e Daniele Franceschini.
- 12:08 – Judo, Un Mare di Azzurri con Carlotta Avanzato.
- 12:17 – Taekwondo, Un Mare di Azzurri con Carlo Molfetta.
- 12:28 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 2.
- 13:05 – Ginnastica artistica, Coppa del Mondo FIG di specialità, Cairo 2026, prima giornata.
- 13:15 – Atletica, 94ª Cinque Mulini, World Athletics Cross Country Tour Gold. Diretta annunciata anche su Prime Video e Samsung TV.
- 16:34 – Scherma, Campionati Europei Under 23 di Cagliari 2026, seconda giornata.
- 18:03 – Boxe, titolo italiano dei pesi gallo 2026, Mancosu-Foglia.
- 20:33 – Ginnastica, Sport is My Life, episodio 1.
- 20:57 – Ginnastica, Sport is My Life, episodio 2.
- 21:20 – Sport invernali, Road to Milano Cortina 2026.
- 21:50 – Ginnastica ritmica, Sport is My Life, episodio 5.
- 22:13 – Ginnastica artistica, Coppa del Mondo FIG di specialità, Antalya 2026.
Le dirette sui canali dedicati Sportface TV
- 11:00 – Pugilato, fasi interregionali dei Campionati Italiani Élite maschili e femminili. Diretta su Italia Boxe TV.
- 11:45 – Ginnastica aerobica, Campionato Nazionale di Serie A da Pomigliano d’Arco. Diretta su Volare TV.
- 13:15 – Atletica, 94ª Cinque Mulini, World Athletics Cross Country Tour Gold. Diretta su Atletica Italiana TV, disponibile anche sul canale Sportface TV su Prime Video e Samsung TV.
- 16:00 – Scherma, Circuito Europeo Under 23 di spada, IV Mediterranean Cup “Brindisi 2026”, spada femminile. Diretta su Assalto – La TV della Scherma.
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Gli altri appuntamenti in TV e streaming
- 02:00 – Triathlon, World Cup di Tauranga, gara élite femminile. Su Triathlon Live.
- 03:00 – Short track, World Tour di Seul, finali. Sul canale YouTube Skating ISU.
- 03:50 – Pattinaggio di velocità, Coppa del Mondo di Obihiro, Division B. Nessuna copertura TV o streaming prevista.
- 04:00 – Triathlon, World Cup di Tauranga, gara élite maschile. Su Triathlon Live.
- 05:00 – Formula 1, GP di Las Vegas, gara. Su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go e NOW.
- 06:05 – Short track, World Tour di Seul, finali. Su Discovery+, HBO Max e sul canale YouTube Skating ISU.
- 06:35 – Pattinaggio di velocità, Coppa del Mondo di Obihiro, Division A. Su Discovery+, HBO Max e sul canale YouTube Skating ISU.
- 08:45 – Atletica, Mezza maratona di Milano, partenza élite. Nessuna copertura TV o streaming prevista.
- 09:00 – Badminton, Campionati Italiani Assoluti, semifinali e finali. Sul canale YouTube FIBa.
- 09:32 – Tiro con l’arco, Coppa del Mondo indoor di Strassen, finali. Su Archery+.
- 10:00-10:10 – MotoGP, GP del Portogallo, warm up. Su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go e NOW.
- 10:00 – Sci alpino, Coppa Europa di Levi, slalom femminile, prima manche. Sul canale YouTube Ski & Snowboard World Cup.
- 10:30 – Sci alpino, Coppa del Mondo di Gurgl, slalom maschile, prima manche. Su Rai 2 HD, RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.
- 10:30 – Salto con gli sci, Coppa del Mondo di Lillehammer, qualificazioni femminili LH HS140. Nessuna copertura TV o streaming prevista.
- 11:00 – Moto3, GP del Portogallo, gara. Su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD e tv8.it.
- 11:50 – Atletica, Cinque Mulini, gara femminile. Su RaiSport HD e RaiPlay.
- 12:00 – Salto con gli sci, Coppa del Mondo di Lillehammer, gara femminile LH HS140. Su Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.
- 12:00 – Vela, SailGP di Dubai, seconda giornata. Su Sky Sport Arena, Sky Go e NOW.
- 12:15 – Moto2, GP del Portogallo, gara. Su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD e tv8.it.
- 12:30 – Atletica, Cinque Mulini, gara maschile. Su RaiSport HD e RaiPlay.
- 12:30 – Calcio, Serie A, Juventus-Venezia. Su DAZN e DAZN 1.
- 12:30 – Calcio femminile, Serie A, Como-Roma. Su DAZN.
- 12:30 – Calcio femminile, Serie A, Ternana-Inter. Su DAZN.
- 12:45 – Atletica, Cross Internacional de Atapuerca, gara senior femminile. Sul canale YouTube European Athletics.
- 13:00 – Sci alpino, Coppa Europa di Levi, slalom femminile, seconda manche. Sul canale YouTube Ski & Snowboard World Cup.
- 13:20 – Atletica, Cross Internacional de Atapuerca, gara senior maschile. Sul canale YouTube European Athletics.
- 13:30 – Sci alpino, Coppa del Mondo di Gurgl, slalom maschile, seconda manche. Su RaiSport HD, RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.
- 14:00 – MotoGP, GP del Portogallo, gara. Su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD e tv8.it.
- 14:00 – Equitazione, Global Champions League di Verona, finale della Super Cup. Su Discovery+ e HBO Max.
- 14:30 – Salto con gli sci, Coppa del Mondo di Lillehammer, qualificazioni maschili LH HS140. Su Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.
- 15:00 – Calcio, Serie A, Bologna-Udinese. Su DAZN e DAZN 1.
- 15:00 – Calcio, Serie A, Sassuolo-Genoa. Su DAZN e DAZN 2.
- 15:00 – Calcio femminile, Serie A, Fiorentina-Como 1907. Su DAZN, Rai 2 HD e RaiPlay.
- 15:00 – Golf, PGA Tour, RSM Classic, quarto giro. Copertura dalle 19:00 su Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.
- 15:00 – Tennis, ATP Finals, finale di doppio, Arevalo/Pavic-Arribage/Olivetti. Su Sky Sport Tennis, Sky Go e NOW.
- 16:00 – Volley femminile, Serie A1, Consolini-Cuneo. Su DAZN.
- 16:00 – Salto con gli sci, Coppa del Mondo di Lillehammer, gara maschile LH HS140. Su Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.
- 16:00 – Basket, Serie A, Tortona-Milano. Su LBA TV, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go e NOW.
- 17:00 – Volley, SuperLega, Milano-Trentino. Su DAZN e VBTV.
- 17:00 – Volley femminile, Serie A1, Macerata-Vallefoglia. Su DAZN e sul canale YouTube Lega Volley Femminile.
- 17:00 – Volley femminile, Serie A1, Busto Arsizio-Firenze. Su DAZN e sul canale YouTube Lega Volley Femminile.
- 17:00 – Volley femminile, Serie A1, Bergamo-Talmassons. Su DAZN.
- 17:00 – Volley femminile, Serie A1, Scandicci-Brescia. Su DAZN e sul canale YouTube Lega Volley Femminile.
- 17:10 – Formula 1, GP di Las Vegas, gara in differita. Su TV8 HD e tv8.it.
- 17:30 – Basket, Serie A, Scafati-Cantù. Su LBA TV.
- 18:00 – Basket, Serie A, Maxima Roma-Treviso. Su LBA TV.
- 18:00 – Basket, Serie A, Virtus Bologna-BC Roma. Su LBA TV.
- 18:00 – Volley femminile, Serie A1, Milano-Conegliano. Su DAZN.
- 18:00 – Volley, SuperLega, Padova-Monza. Su VBTV.
- 18:00 – Volley, SuperLega, Piacenza-Perugia. Su RaiSport HD, RaiPlay e VBTV.
- 18:00 – Volley, SuperLega, Civitanova-Prata di Pordenone. Su VBTV.
- 18:00 – Basket femminile, Serie A1, Schio-Brixia. Su FLIMA.
- 18:00 – Basket femminile, Serie A1, Costa Masnaga-Livorno. Su FLIMA.
- 18:00 – Basket femminile, Serie A1, Sesto San Giovanni-Venezia. Su FLIMA.
- 18:00 – Calcio, Serie A, Milan-Frosinone. Su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go e NOW.
- Non prima delle 18:00 – Tennis, ATP Finals, finale di singolare, Zverev-Alcaraz. Su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Italia 1, Sky Go, NOW, Mediaset Infinity e sul sito di Sport Mediaset.
- 18:15 – Basket, Serie A, Verona-Udine. Su LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go e NOW.
- 19:00 – Volley, SuperLega, Modena-Cisterna. Su DAZN e VBTV.
- 19:00 – Basket, Serie A, Varese-Venezia. Su LBA TV.
- 20:30 – Calcio femminile, Serie A, Lazio-Juventus. Su DAZN.
- 20:45 – Calcio, Serie A, Atalanta-Inter. Su DAZN.