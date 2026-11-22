Sport in tv domenica 22 novembre: Cinque Mulini, ginnastica, scherma e pugilato in diretta su Sportface TV

La Cinque Mulini è annunciata dalle 13:15 anche su Sportface TV su Prime Video e Samsung TV. Nel palinsesto del canale gli Europei Under 23 di scherma alle 16:34 e il titolo italiano dei gallo Mancosu-Foglia alle 18:03. Sugli altri canali spiccano la finale ATP Finals Zverev-Alcaraz, non prima delle 18, il GP del Portogallo di MotoGP alle 14 e la Formula 1 a Las Vegas alle 5. In Serie A chiusura con Atalanta-Inter alle 20:45.

La Cinque Mulini guida la programmazione di Sportface TV di domenica 22 novembre. La 94ª edizione della corsa campestre, inserita nel World Athletics Cross Country Tour Gold, è annunciata dalle 13:15 su Atletica Italiana TV e anche sul canale Sportface TV disponibile su Prime Video e Samsung TV.

Sono quattro le dirette proposte dai canali dedicati della piattaforma OTT. Alle 11:00, Italia Boxe TV trasmette le fasi interregionali dei Campionati Italiani Élite maschili e femminili. Alle 11:45 tocca a Volare TV, con il Campionato Nazionale di Serie A di ginnastica aerobica da Pomigliano d’Arco. Alle 16:00, Assalto – La TV della Scherma propone la spada femminile del Circuito Europeo Under 23 dalla IV Mediterranean Cup “Brindisi 2026”.

Su Prime Video e Samsung TV il palinsesto Sportface comprende anche le rubriche Inside, It’s Casa, Camera di Chiamata e Atleti Shakerati. Nel pomeriggio sono in programma le repliche degli Europei Under 23 di scherma di Cagliari e della sfida Mancosu-Foglia per il titolo italiano dei pesi gallo.

Il tennis assegna i titoli delle ATP Finals. Alle 15:00 si gioca la finale di doppio Arevalo/Pavic-Arribage/Olivetti, mentre Zverev-Alcaraz, finale di singolare, comincia non prima delle 18:00, con copertura anche in chiaro su Italia 1.

Per i motori, il GP di Las Vegas di Formula 1 parte alle 5:00 italiane, con differita su TV8 alle 17:10. Il Motomondiale corre in Portogallo, con Moto3 alle 11:00, Moto2 alle 12:15 e MotoGP alle 14:00, tutte visibili anche su TV8. La Serie A di calcio propone Juventus-Venezia, Bologna-Udinese, Sassuolo-Genoa, Milan-Frosinone e Atalanta-Inter, mentre basket e volley accompagnano il pomeriggio e la serata.

Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Gli orari del palinsesto sono arrotondati per eccesso al minuto.

02:02 – Cinema sportivo, Jimmy Grimble.

– Cinema sportivo, Jimmy Grimble. 03:59 – Rubrica sportiva, Battiti Olimpici, episodio 1.

– Rubrica sportiva, Battiti Olimpici, episodio 1. 04:13 – Rubrica sportiva, Battiti Olimpici, episodio 2.

– Rubrica sportiva, Battiti Olimpici, episodio 2. 04:26 – Rubrica sportiva, Battiti Olimpici, episodio 3.

– Rubrica sportiva, Battiti Olimpici, episodio 3. 04:41 – Tiro a volo, seconda tappa di Coppa del Mondo ISSF, trap misto, Almaty 2026.

– Tiro a volo, seconda tappa di Coppa del Mondo ISSF, trap misto, Almaty 2026. 05:29 – Tiro a volo, seconda tappa di Coppa del Mondo ISSF, skeet femminile, Almaty 2026.

– Tiro a volo, seconda tappa di Coppa del Mondo ISSF, skeet femminile, Almaty 2026. 06:28 – Scherma, Inside con Luigi Mazzone, presidente FIS.

– Scherma, Inside con Luigi Mazzone, presidente FIS. 06:46 – Atletica, Inside con Stefano Mei, presidente FIDAL.

– Atletica, Inside con Stefano Mei, presidente FIDAL. 07:03 – Tiro a volo, Inside – Milano Cortina con Luciano Rossi, presidente FITAV.

– Tiro a volo, Inside – Milano Cortina con Luciano Rossi, presidente FITAV. 07:13 – Atletica, It’s Casa con Sara Fantini.

– Atletica, It’s Casa con Sara Fantini. 07:31 – Atletica, It’s Casa con Micol Majori.

– Atletica, It’s Casa con Micol Majori. 07:47 – Atletica, It’s Casa con Leonardo Fabbri.

– Atletica, It’s Casa con Leonardo Fabbri. 08:03 – Atletica, It’s Casa con Zane Weir.

– Atletica, It’s Casa con Zane Weir. 08:16 – Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 2.

– Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 2. 08:36 – Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 3.

– Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 3. 08:59 – Taekwondo, Inside con Simone Alessio, “Talento, sacrificio e obiettivi”.

– Taekwondo, Inside con Simone Alessio, “Talento, sacrificio e obiettivi”. 09:25 – Intervista sportiva, Inside con Andrea Conti, “Innovazione, lavoro e mentalità”.

– Intervista sportiva, Inside con Andrea Conti, “Innovazione, lavoro e mentalità”. 09:43 – Tuffi, Camera di Chiamata con Giorgio Cagnotto, episodio 14.

– Tuffi, Camera di Chiamata con Giorgio Cagnotto, episodio 14. 10:40 – Tiro a volo, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Gabriele Rossetti e Diana Bacosi.

– Tiro a volo, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Gabriele Rossetti e Diana Bacosi. 10:57 – Scherma, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Alberta Santuccio e Giulia Rizzi.

– Scherma, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Alberta Santuccio e Giulia Rizzi. 11:06 – Taekwondo e canottaggio, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Vito Dell’Aquila e Valentina Rodini.

– Taekwondo e canottaggio, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Vito Dell’Aquila e Valentina Rodini. 11:24 – Canoa, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Giulio Dressino e Nicola Ripamonti.

– Canoa, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Giulio Dressino e Nicola Ripamonti. 11:40 – Calcio, Un Mare di Azzurri con Maurizio Viscidi e Daniele Franceschini.

– Calcio, Un Mare di Azzurri con Maurizio Viscidi e Daniele Franceschini. 12:08 – Judo, Un Mare di Azzurri con Carlotta Avanzato.

– Judo, Un Mare di Azzurri con Carlotta Avanzato. 12:17 – Taekwondo, Un Mare di Azzurri con Carlo Molfetta.

– Taekwondo, Un Mare di Azzurri con Carlo Molfetta. 12:28 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 2.

– Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 2. 13:05 – Ginnastica artistica, Coppa del Mondo FIG di specialità, Cairo 2026, prima giornata.

– Ginnastica artistica, Coppa del Mondo FIG di specialità, Cairo 2026, prima giornata. 13:15 – Atletica, 94ª Cinque Mulini, World Athletics Cross Country Tour Gold. Diretta annunciata anche su Prime Video e Samsung TV.

– Atletica, 94ª Cinque Mulini, World Athletics Cross Country Tour Gold. Diretta annunciata anche su Prime Video e Samsung TV. 16:34 – Scherma, Campionati Europei Under 23 di Cagliari 2026, seconda giornata.

– Scherma, Campionati Europei Under 23 di Cagliari 2026, seconda giornata. 18:03 – Boxe, titolo italiano dei pesi gallo 2026, Mancosu-Foglia.

– Boxe, titolo italiano dei pesi gallo 2026, Mancosu-Foglia. 20:33 – Ginnastica, Sport is My Life, episodio 1.

– Ginnastica, Sport is My Life, episodio 1. 20:57 – Ginnastica, Sport is My Life, episodio 2.

– Ginnastica, Sport is My Life, episodio 2. 21:20 – Sport invernali, Road to Milano Cortina 2026.

– Sport invernali, Road to Milano Cortina 2026. 21:50 – Ginnastica ritmica, Sport is My Life, episodio 5.

– Ginnastica ritmica, Sport is My Life, episodio 5. 22:13 – Ginnastica artistica, Coppa del Mondo FIG di specialità, Antalya 2026.

Le dirette sui canali dedicati Sportface TV

11:00 – Pugilato, fasi interregionali dei Campionati Italiani Élite maschili e femminili. Diretta su Italia Boxe TV .

– Pugilato, fasi interregionali dei Campionati Italiani Élite maschili e femminili. Diretta su . 11:45 – Ginnastica aerobica, Campionato Nazionale di Serie A da Pomigliano d’Arco. Diretta su Volare TV .

– Ginnastica aerobica, Campionato Nazionale di Serie A da Pomigliano d’Arco. Diretta su . 13:15 – Atletica, 94ª Cinque Mulini, World Athletics Cross Country Tour Gold. Diretta su Atletica Italiana TV , disponibile anche sul canale Sportface TV su Prime Video e Samsung TV.

– Atletica, 94ª Cinque Mulini, World Athletics Cross Country Tour Gold. Diretta su , disponibile anche sul canale Sportface TV su Prime Video e Samsung TV. 16:00 – Scherma, Circuito Europeo Under 23 di spada, IV Mediterranean Cup “Brindisi 2026”, spada femminile. Diretta su Assalto – La TV della Scherma.

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