Pugilato, Interregionali Elite: spettacolo nel Day 3 a Montecatini. Rivivi tutto in Live Replay su Sportface TV

Proseguono a Montecatini Terme le Fasi Interregionali dei Campionati Italiani Elite maschili e femminili 2026. Il Day 3 ha regalato una lunga serie di incontri al PalaVinci, con verdetti importanti nelle categorie maschili dai 55 ai +90 kg e nelle prove femminili dei 57 e 60 kg. Tutte le emozioni della giornata possono essere rivissute grazie al Live Replay su Sportface TV, attraverso il canale Italia Boxe TV.

Baldassi e Natalizi convicono, spettacolo anche nei pesi massimi

Nei 60 kg prestazioni nette di Michele Baldassi e Damiano Natalizi, entrambi vincitori per 5-0. Successi anche per Lorenzo Fedi, Davide Di Giacomo, Omar Gharghar, Pietro Cerrato, Karim Abdelaziz e Jacopo Ghini. Nei 55 kg avanzano Monib Brodi, Christian Tilleni, Andrea Rosicarello e Tomasso Sciacca.

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Grande intensità nelle categorie più pesanti. Nei 90 kg Daniel Ituma supera Salvatore Marginesu 5-0, mentre Cesare Dantes batte Silas Marcandelli 4-1 e Samuel Zennaro si impone nettamente su Valerio Barba. Tra i +90 kg successi, tra gli altri, per Leonardo Scuteri, Valerio Alfonsi, Gianluca D’Allestro e Gabriel lezzi Leshi.

Elite femminile protagonista

Nel settore femminile, i 57 kg hanno visto imporsi Valeria Mercando, Siria Salvadori, Ylenia Pileri, Alessia Garofalo, Anastasia Cresci, Carlotta Caliciotti, Vittoria Bonecchi e Carlotta Marini. nei 60 kg, invece, vittorie per Ginevra Camerin e Giada Rossetto.

Una giornata intensa che avvicina ulteriormente gli atleti alla fase nazionale dei Campionati Italiani Elite. Chi non ha potuto seguire gli incontri può rivivere il Day 3 in Live Replay su Sportface TV, dove sono disponibili gli assalti dei ring della manifestazione di Montecatini.