Pugilato, Interregionali Elite oggi live su Sportface TV dalle 11: programma completo e categorie in gara

Giornata decisiva ogni a Montecatini Terme per le Fasi Interregionali dei Campionati Italiani Elite maschili e femminili 2026 di pugilato. Il PalaVinci ospita l’ultimo atto della manifestazione organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana insieme ad ASD Pugilistica Carrarese E. Bertola e ASD Real Fitnell Grifa Gym. Sul ring si giocheranno gli ultimi pass verso la fase nazionale, con il programma che sarà disponibile in diretta su Sportface TV dalle ore 11.00, attraverso il canale “Italia Boxe TV”.

Programma di oggi: spazio anche alle categorie femminili

L’ultima giornata federale sarà particolarmente intensa. Nel settore maschile saranno protagonisti soprattutto i 50 e 55 kg, con otto incontri previsti per ciascuna categoria. Grande spazio anche al torneo femminile: quattro match nei 48 kg, otto nei 51 kg, sei nei 54 kg e otto incontro ciascuno nei 57, 60 e 65 kg. Le categorie femminili 70, 75, 80 e +80 kg accedono invece alla fase nazionale.

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Il programma arriva dopo tre giornate che hanno progressivamente ridotto i tabelloni, con numerosi atleti chiamati oggi all’ultimo ostacolo per conquistare la qualificazione.

Diretta Sportface TV dalle 11.00

La giornata conclusiva sarà articolare in due sessioni. Il primo gong è fissato per le 11.00, mentre la seconda parte del programma scatterà alle 14.00.

Gli appassionati potranno seguire gli incontri live su Sportface TV dalle 11.00, entrando nel canale “Italia Boxe TV” sia tramite piattaforma web che tramite l’app ufficiale.