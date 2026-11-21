Scherma, Sena trionfa a Brindisi nella Coppa del Mediterraneo: rivivi tutto in Live Replay su Sportface TV

Cristiano Sena conquista la Coppa del Mediterraneo 2026 e firma il successo nella tappa italiana del Circuito Europeo U23 di spada maschile disputata a Brindisi. Una giornata tutta da ricordare per la scherma azzurra, capace di occupare interamente il podio Niccolò Intartaglia secondo e Luca Iogna Prat e Giacomo Verduchi terzi ex aequo. Le emozioni delle fasi finali possono essere rivissute grazie al Live Replay su Sportface TV, attraverso il canale Assalto – La TV della Scherma.

Sena batte Intartaaglia e conquista la Coppa del Mediterraneo

Il portacolori delle Fiamme Oro ha completato una prova di altissimo livello battendo in finale Niccolò Intarataglia per 15-11. In semifinale Sena aveva invece superato nettamente Luca Iogna Prat con il punteggio di 15-7, gestendo l’assalto fin dalle prime battute.

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Nell’altra semifinale Intartaglia ha avuto la meglio su Giacomo Verduchi per 15-10, completando una rimonta costituta con grande lucidità nella parte conclusiva dell’incontro. Ai piedi del podio si è fermato Francesco Delfino, mentre Riccardo Cedrone ha chiuso sesto e Giuseppe Soriga ottavo.

Brindisi celebra la scherma U23: domani tocca alle donne

La quarta edizione della Coppa del Mediterraneo ha richiamato al PalaPentassuglia un pubblico numeroso e ha confermato Brindisi come punto di riferimento per il Circuito Europeo U23 di spada. La manifestazione è organizzata sotto l’egida della Conferenza Europea e della Confederazione del Mediterraneo.

Dopo il successo maschile, domenica sarà il turno della prova femminile, con le fasi finali in diretta dalle 16.00 su Assalto – La TV della Scherma di Sportface TV. Intanto, gli appassionati possono già rivivere il trionfo di Sena e l’intero finale azzurro attraverso il Live Replay presente in piattaforma.