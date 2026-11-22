Mediterranean Cup Brindisi 2026 oggi su Sportface TV: live dalle 16.00

È il giorno della prova femminile alla IV Mediterranean Cup “Brindisi 2026”, tappa italiana del Circuito Europeo Under 23 di Spada. Oggi le pedane del PalaPentassuglia e del PalaMalagoli ospitano la seconda e ultima giornata della manifestazione. Le gare inizieranno alle 9.30, mentre le fasi finali saranno trasmesse in diretta su Sportface TV dalle 16.00, attraverso “Assalto – La TV della Scherma”.

Mediterranea Cup: tutte le italiane in gara a Brindisi

La rappresentanza azzurra in quel di Brindisi sarà particolarmente numerosa. In pedana ci saranno Vittoria Siletti, Vera Perini, Maddalena Zanotti, Eleonora Orso, Lucia Miglino, Giulia Paulis, Benedetta Madrignani, Federica Zogno, Giorgia Amati, Matilde Bellini, Irene Sofia Cecchet, Benedetta Giuffrè, Maria Sonzogni, Giulia Rosiello, Margherita Raiteri, Anna Bentivogli, Chiara Castagnoli, Bianca Magni, Mariachiara Testa, Anna Cordioli, Emanuela Fusacchia, Anna Casamenti, Eleonora Carola Santonocito, Chiara Panzera, Alessandra Calvanese, Caterina Auteri, Rachele Pulcini, Alice Zaliani, Francesca Morosi, Anita Corradino, Sofia Torrisi, Anita Gallero, Alice Casamenti, Matilda Ariel Ferrero, Sara Tonelli, Francesca Vai, Elena Antonucci, Claudia Accardi, Greta Versari, Eleonora Ginex, Aglaia Tassano, Arianna Sansone, Afra Claudia Pantaleo e Agnese De Caprio.

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Programma di domenica e diretta su Sportface TV

A completare il gruppo italiano Aurora Maria Cristina, Beatrice De Troia, Carola Calogiuri, Carlotta Pasqua, Elena Giampieri, Elisabetta Rinaldi, Flavia Celletti, Flavia Landi, Francesca Aina, Ginevra Carrozza, Giorgia Caldarone, Giulia Platania, Ilaria Olivieri, Lucia Grasso, Lavinia Delfino, Ludovica Costantini, Matilde Bua, Payam Kumari, Samantha Peco e Silvia Nascetti.

La competizione scatterà alle 9.30 con le prime fasi e proseguirà fino agli assalti decisivi del pomeriggio. Dalle 16.00 gli appassionati potranno seguire gratuitamente le fasi finali live su Sportface TV, sul canale “Assalto – La TV della Scherma”.