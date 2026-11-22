Short track, Nadalini porta l’Italia sul podio a Seoul: terzo posto nei 1000 metri

L’Italia rompe finalmente il ghiaccio nella tappa di Seoul del World Tour 2026-2027 di shot track. Dopo un sabato complicato, arriva il primo podio del weekend grazie a Thomas Nadalini, splendido terzo nei 1000 metri. Per il trentino si tratta del terzo podio stagionale, il secondo attento proprio su questa distanza dopo quello conquistato a Vancouver nella prima tappa del circuito. Un risultato importante che conferma la continuità dell’azzurro ai massimi livelli mondiali.

Van ‘T Wout domina, Nadalini conquista il terzo posto

La finale dei 1000 metri è stata vinta dall’olandese Jens Van ‘T Wout, autentico protagonista di questa prima parte di stagione. Il neerlandese ha preso il comando a pochi giri dal termine e ha poi gestito con grande autorità il vantaggio dino al traguardo. Alle sue spalle ha chiuso il canadese Felix Roussel, mentre il connazionale William Dandjinou è scivolato dopo aver provato a imporre il proprio ritmo nella fase decisiva della gara.

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Per Nadalini si è così aperta la possibilità di giocarsi il terzino gradino del podio contro l’altro olandese Kay Huisman. I due sono anche entrati in contatti, finendo entrambi larghi e perdendo terreno rispetto ai primi due. L’azzurro però è riuscito a mantenere la terza posizione e a chiudere sul podio.

Nadalini ora punta alla staffetta

La giornata di Thomas Nadalini non è però ancora terminata, L’azzurro tornerà infatti sul ghiaccio per la finale della staffetta maschile, dove l’Italia proverà a conquistare un’altra medaglia. Il quartetto azzurro dovrà vedersela con Corea del Sud, Olanda, Canada e Stati Uniti.

Il podio nei 1000 metri rappresenta intanto un segnale importante per l’Italia, che ritrova un risultato di peso nel terzo appuntamento stagionale del World Tour e conferma Nadalini tra gli atleti più competitivi del movimento azzurro.