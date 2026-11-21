Cinque Mulini 2026, forfait di Yeman Crippa: pesa la fatica della Maratona di New York

Yeman Crippa non correrà la Cinque Mulini 2026. Il campione azzurro ha annunciato il forfait alla vigilia della 94esima edizione della storica corsa campestre, in programma domani sui prati di San Vittore Olona. Il trentino era uno dei nomi più attesi della tappa Gold del World Cross Country Tour, ma non ha ancora completamente recuperato dalle fatiche della Maratona di New York.

Crippa rinuncia alla Cinque Mulini dopo il risultato di New York

A New York, Crippa aveva firmato una delle prestazioni più prestigiose della propria carriera, chiudendo al secondo posto in 2h06′ 14″, a soli 13 secondi dal vincitore Andreas Almgren. Un risultato che gli ha consentito anche di centrare il pass per Los Angeles 2028.

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Lo sforzo della maratona, però, si è fatto sentire. Crippa non sarebbe ancora riuscito a ritrovare una condizione fisica adeguata per affrontare un crosso impegnativo come quello lombardo. L’azzurro resterà comunque presente a San Vittore Olona da spettatore, confermando il forte legame con una gara nella quale vanta anche un secondo posto conquistato nel 2023.

Cinque Mulini 2026, Amanuel favorito: l’Italia si affida ad Alfieri

L’assenza di Crippa modifica inevitabilmente gli equilibri della prova maschile. Il grande favorito diventa l’eritreo Saymon Amanuel, campione in carica e bronzo mondiale nei 5 km su strada. A contendergli il successo ci saranno soprattutto i keniani Franklin Kibet, Andrew Kiptoo Alamisi e Andrew Kiptoo.

Per l’Italia uno dei nomi da seguire sarà Luca Alfieri, quarto nella precedente edizione. La Cinque Mulini resta così uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario internazionale di corsa campestre, anche senza il suo atleta più atteso.