Cinque Mulini oggi su Sportface TV: programma, italiani in gara e Crippa assente

È il giorno della 94esima Cinque Mulini. Oggi San Vittore Olona torna capitale internazionale della corsa campestre con la storica prova Gold del World Athletics Cross Country Tour. Riflettori sulle gare assolute maschile e femminile, ma il programma proseguirà tutto il pomeriggio con categorie giovanili e cross corto. Dalle 13.15 le gare saranno trasmesse in diretta su Atletica Italiana TV, canale della piattaforma Sportface TV. Grande assente Yeman Crippa, costretto al forfait alla vigilia.

Cinque Mulini 2026: Majori, Alfieri e Del Buono guidano l’Italia

La prova internazionale femminile scatterà alle 11.50 sui 6,2 km. L’Italia punta soprattutto su Micol Majori, bronzo europei nei 5000 metri, affiancata da Federica Del Buono ed Elvanie Nimbona. Tra le favorite figurano l’etiope Likina Emebaw e la giovane keniana Cynthia Chepkirui.

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Alle 12.30 toccherà invece agli uomini. Senza Crippa, che non ha recuperato dalle fatiche della maratona di New York, le speranze azzurre saranno affidate a Luca Aflieri, quarto nella scorsa edizione. Favorito l’eritreo campione in carica Saymon Amanuel, con i keniani Franklin Kibet, Andrew Kiptoo Alamisi e Andrew Kiptoo tra i principali rivali.

Programma del pomeriggio: diretta dalle 13.15

Terminata la parte internazionale, il programma continuerà alle 13.15 con le Ragazze, seguite dai Ragazzi; alle 13.35 spazio a Cadette e Cadetti. Alle 14.00 scatteranno Allieve e Junior femminili, seguite da Allievi e Junior maschili. Gran finale con il cross corto: donne alle 14.45 e uomini alle 15.15, con Sebastiano Parolini tra gli azzurri più attesi dopo i successi delle ultime due edizioni.

Dalle 13.15 tutto il programma pomeridiano sarà visibile live su Sportaface TV, attraverso Atletica Italiana TV, mentre le gare internazionali del mattino saranno trasmesse su Rai Sport.