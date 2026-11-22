F1 Las Vegas, Verstappen vince una gara folle: Antonelli sfiora il podio, disastro Ferrari

Max Verstappen trionfa nel GP di Las Vegas 2026 al termine di una delle gare più movimentate della stagione. L’olandese della RedBull, partito dalla pole position ereditata dopo la penalità di Kimi Antonelli, ha preceduto le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. L’italiano della Mercedes ha invece chiuso quarto dopo aver lottato fino all’ultimo giro per la vittoria. Giornata nerissima per la Ferrari, ancora protagonista di un contatto tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Verstappen resiste ad Antonelli, Piastri rimonta dal fondo

La gara è stata caratterizzata da continui sorpassi e cambi di posizione, favoriti dalle lunghe scie sullo Strip Circuit. Verstappen è riuscito a rimanere sempre nelle primissime posizioni, gestendo prima il confronto con Russell e poi l’assalto di Antonelli.

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Il neo campione del mondo sembrava poter giocarsi il successo fino all’ultimo giro, ma proprio nelle battute conclusive avrebbe accusato un problema nell’erogazione dell’energie della sua Mercedes. Norris e Paistri ne hanno approfittato, relegandolo al quarto posto. Straordinaria soprattutto la rimonta dell’australiano, partito dalla 17esima posizione. Per Verstappen arriva invece la quarta vittoria stagionale, la numero 75 in carriera.

Ferrari: nuove scintille Leclerc-Hamilton

Ancora problemi in casa Ferrari. Leclerc e Hamilton sono entrati in contatto durante la corsa, con il britannico fino in testacoda. I commissari hanno ritenuto il monegasco maggiormente responsabile, infliggendogli 10 secondi di penalità.

Hamilton ha chiuso settimo, mentre Leclerc è precipitato al decimo posto. Sorride invece l’Alpine di Gasly quinto e Colapinto sesto, mentre Russell, a lungo in lotta con Verstapen, è scivolato in nona posizione per un errore nel finale.