Le azzurre conquistano i primi due posti nella seconda giornata di gare FIS in Austria. Fischer completa il podio femminile. Tra gli uomini vince Turner, Sommariva e Apollonio si fermano ai quarti.
Lisa Francesia Boirai e Sofia Groblechner firmano una doppietta italiana a Pitztal. Nella prova femminile della seconda giornata di gare FIS di snowboardcross, disputata domenica 22 novembre sulle nevi austriache, Francesia Boirai conquista la vittoria davanti alla compagna di squadra.
Le due azzurre precedono nella finale principale la tedesca Jana Fischer, terza, e la francese Candice Beneton, che chiude al quarto posto.
Francesia Boirai davanti a Groblechner, Bosia fuori agli ottavi
La finale femminile premia dunque entrambe le italiane, con Francesia Boirai sul gradino più alto del podio e Groblechner seconda.
Il percorso di Chiara Bosia si era invece interrotto negli ottavi di finale. Il tabellone completo è consultabile nell’ordine d’arrivo ufficiale della gara femminile.
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Turner vince tra gli uomini, due azzurri ai quarti
La gara maschile si conclude con una doppietta australiana: Cameron Turner conquista il successo davanti al connazionale James Johstone. Il tedesco Martin Nörl completa il podio.
Per l’Italia, Lorenzo Sommariva e Luca Apollonio raggiungono i quarti di finale, turno nel quale termina la loro prova. Si fermano invece negli ottavi Federico Podda e Filippo Ferrari.
Tutti i risultati sono disponibili nel tabellone ufficiale della competizione maschile.