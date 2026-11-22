Speed skating, Rosanelli storico terzo nei 500 metri a Obihiro: podio azzurro che mancava dal 1998. Argento nel team pursuit

Il 28enne trentino, promosso in Division A dopo la gara di ieri, chiude in 34″67, battuto per millesimi da Gao Tingyu. Ghiotto, Malfatti e Lorello secondi dietro gli Atleti Neutrali. Pergher quinta nei 500 donne. A dicembre la tappa di Heerenveen.

Un podio che l’Italia aspettava da 28 anni. Nell’ultima giornata della seconda tappa della Coppa del Mondo di speed skating, a Obihiro, in Giappone, Jeffrey Rosanelli ha conquistato il terzo posto nei 500 metri: un risultato storico, perché l’Italia non saliva sul podio sulla distanza più breve del circuito dal 1998.

Sul ghiaccio del Meiji Hokkaido-Tokachi Oval è arrivato anche il secondo posto del team pursuit maschile.

Rosanelli terzo per una questione di millesimi

Il 28enne trentino delle Fiamme Gialle, promosso in Division A dopo la gara di ieri, ha sfruttato al meglio la batteria in coppia con lo statunitense Jordan Stolz, vincitore della gara. Rosanelli ha chiuso in 34″67, lo stesso tempo al centesimo del cinese Gao Tingyu, che lo ha preceduto per una manciata di millesimi.

Team pursuit d’argento

Dopo la vittoria di Pechino, il terzetto formato da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Riccardo Lorello ha chiuso al secondo posto in 3’39″63, battuto di 1″03 dalla squadra degli Atleti Individuali Neutrali.

Pergher quinta, staffetta mista nona

Nei 500 metri femminili Serena Pergher ha chiuso quinta in 37″92, eguagliando il suo miglior risultato in Coppa del Mondo, a meno di tre decimi dal podio.

Nella staffetta mista, Maybritt Vigl e Francesco Betti sono arrivati secondi nella loro batteria, senza accedere alla finale, riservata alle vincitrici: con 3’04″69 sono stati classificati noni.

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Division B

Nella divisione cadetta, il team pursuit femminile con Linda Rossi, Giulia Presti ed Emily Tormen ha battuto la Corea del Sud, unica altra squadra in gara, in 3’06″82. Vigl ha chiuso ottava nei 500 metri in 38″92.

La terza tappa di Coppa del Mondo si disputerà a Heerenveen, nei Paesi Bassi, dal 4 al 6 dicembre. Le gare saranno trasmesse da Discovery+, HBO Max ed Eurosport, con i canali collegati disponibili su Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.