Cross, Nadia Battocletti quinta ad Atapuerca al rientro in gara: test in vista degli Europei di Belgrado

Nella tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour l’azzurra, vincitrice lo scorso anno, fa l’andatura e resta con le migliori per tre giri, poi cede nel finale a 13 secondi. Vince la keniana Cherop allo sprint. Il 13 dicembre la rassegna continentale.

Nadia Battocletti apre la sua stagione invernale con un quinto posto al Cross Internacional de Atapuerca, in Spagna, tappa di livello Gold del World Athletics Cross Country Tour. Per la campionessa trentina è stato un test in vista dei Campionati Europei di cross, in programma il 13 dicembre a Belgrado.

L’azzurra tornava in gara due mesi e mezzo dopo l’ultima uscita in pista, l’8 settembre al Palio della Quercia di Rovereto, dove aveva vinto i 1500 metri.

Battocletti al comando, poi il cedimento

Sul percorso erboso spagnolo, dove lo scorso anno aveva vinto, Battocletti ha mostrato una condizione ancora da rifinire. Nel secondo giro ha preso l’iniziativa, imponendo un ritmo alto per selezionare il gruppo di testa, ed è rimasta con le migliori per tre giri. Nell’ultimo ha ceduto al cambio di passo delle avversarie, chiudendo quinta a 13 secondi dalla vincitrice.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Cherop vince allo sprint

Al termine dei 7,837 chilometri, la vittoria si è decisa in uno sprint a tre. Ha prevalso la keniana Mirriam Cherop, bronzo nel miglio ai Mondiali su strada di Copenaghen a settembre, davanti alle etiopi Mangistu e Abreha.