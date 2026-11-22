Cinque Mulini in diretta su Atletica Italiana TV: Arnoldo terza, vincono Amebaw e Amanuel

La 94ª edizione del cross di San Vittore Olona su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. La 21enne azzurra conquista il podio, Alfieri è il migliore italiano nella gara maschile.

Lucia Arnoldo sale sul podio della Cinque Mulini 2026, nella giornata dei successi di Likina Amebaw e Saymon Amanuel. La storica corsa campestre di San Vittore Olona, in provincia di Milano, ha proposto la sua 94ª edizione, con copertura in diretta dalle 13.15 su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

La manifestazione, disputata ininterrottamente dal 1933, è inserita nel circuito Gold del World Athletics Cross Country Tour. Sul percorso fangoso, Amebaw ha dominato la prova femminile, mentre Amanuel ha replicato la vittoria dello scorso anno tra gli uomini.

Amebaw scappa subito, Arnoldo conquista il terzo posto

La gara femminile senior, articolata su tre giri per complessivi 6,2 chilometri, ha visto Amebaw prendere il comando già nella prima tornata. L’etiope, campionessa dei 5000 metri agli Ultimate Championships e dei 5 km ai Mondiali su strada, ha progressivamente staccato le avversarie fino all’arrivo in solitaria.

La keniana Cynthia Chipkerui ha chiuso seconda a 45 secondi. Alle sue spalle, la lotta per completare il podio ha premiato la ventunenne italiana Lucia Arnoldo, terza a 1’03”.

Arnoldo ha avuto la meglio nel finale sulle connazionali Federica Zanne, quarta a 1’08”, e Micol Majori, quinta a 1’09”. Per Majori, bronzo europeo nei 5000 metri, è arrivato dunque un piazzamento tra le prime cinque.

Sesta posizione a 1’25” per Elvanie Nimbona, campionessa italiana dei 10 km e della mezza maratona, che dopo una partenza brillante ha perso terreno nella parte conclusiva.

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Amanuel firma il bis, Alfieri primo degli italiani

Anche nella gara maschile, su quattro giri e 8,2 chilometri, la selezione è cominciata presto. L’eritreo Saymon Amanuel ha attaccato nella prima parte della corsa, costruendo il margine che gli ha permesso di conquistare il secondo successo consecutivo alla Cinque Mulini.

Al traguardo il burundese Celestin Ndikumana ha accusato un distacco di 28 secondi, mentre il keniano Frankline Kibet ha completato il podio a 36 secondi.

In assenza di Yeman Crippa, il migliore degli azzurri è stato Luca Alfieri. Il brianzolo ha concluso una prova positiva al sesto posto, a 54 secondi dal vincitore.

La Cinque Mulini su Atletica Italiana TV

La copertura della manifestazione è stata proposta domenica 22 novembre dalle 13.15 su Atletica Italiana TV, il canale dedicato all’atletica della piattaforma OTT Sportface TV.

La programmazione Sportface dell’evento è stata resa disponibile anche su Samsung TV Plus e Prime Video, affiancando il racconto della classica lombarda sulla piattaforma.