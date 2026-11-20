Salto, Malsiner e Zanitzer superano le qualificazioni a Lillehammer. Jessica è quindicesima

Le due azzurre accedono alla prima prova individuale di Coppa del Mondo, sabato 21 novembre alle 14.35 sull’HS140. Oggi le qualificazioni maschili con Bresadola e Cecon, poi la gara mista a squadre.

Jessica Malsiner e Martina Zanitzer sono qualificate per la prima gara individuale della Coppa del Mondo di salto. Le azzurre hanno superato il turno preliminare sull’HS140 di Lillehammer, in Norvegia, e torneranno sul trampolino sabato 21 novembre alle 14.35 per la prima delle due prove individuali femminili del weekend.

Malsiner quindicesima, Zanitzer chiude al 37° posto

Malsiner ha ottenuto il quindicesimo punteggio con 98,1 punti, grazie a un salto da 123,5 metri. Per Zanitzer sono arrivati il 37° posto e 65 punti, con un atterraggio a 103,5 metri.

Le qualificazioni hanno visto tre norvegesi ai primi tre posti. Ingvild Midtskogen ha vinto con 121,4 punti, precedendo Gyda Westvold Hansen, seconda a quota 121,0, ed Eirin Maria Kvandal, terza con 118,9.

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Oggi Bresadola e Cecon, alle 16 la prova mista

Il programma di oggi, venerdì 20 novembre, prevede sullo stesso trampolino le qualificazioni maschili alle 14, con Giovanni Bresadola e Francesco Cecon. Alle 16 seguirà la prova mista a squadre, primo appuntamento ufficiale della nuova stagione.

I risultati delle qualificazioni femminili di Lillehammer.