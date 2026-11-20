NBA, Lillard affonda Milwaukee. Bucks al dodicesimo ko di fila, vincono Spurs e Knicks

Il ritorno del playmaker vale 33 punti e il successo di Portland per 124-114. Wembanyama trascina San Antonio contro i Clippers, Towns batte Minnesota. Memphis centra la quinta vittoria consecutiva.

Damian Lillard torna a Milwaukee e firma la dodicesima sconfitta consecutiva dei Bucks. Portland vince 124-114 con 33 punti del suo playmaker, al massimo stagionale. Nella notte NBA arrivano anche i successi di San Antonio sui Clippers e dei Knicks a Minnesota, mentre Memphis travolge Golden State e allunga a cinque la propria serie di vittorie.

Lillard ne segna 33 alla sua ex squadra

A Milwaukee dal 2023 al 2025, prima del ritorno a Portland, il 36enne Lillard chiude con cinque triple e guida i Trail Blazers insieme a Scoot Henderson, autore di 27 punti. Decisivo nell’ultima frazione anche Jrue Holiday, che segna 13 dei suoi 22 punti nel quarto conclusivo.

Portland chiude la partita con un parziale di 9-0. Ai Bucks non bastano i 19 punti di Tyler Herro. Milwaukee resta con una sola vittoria nelle prime 16 partite della stagione.

Wembanyama e Castle trascinano gli Spurs

I San Antonio Spurs battono i Los Angeles Clippers 124-112 con 32 punti e 11 rimbalzi di Victor Wembanyama. Doppia doppia anche per Stephon Castle, che aggiunge 21 punti e 12 assist.

Julian Champagnie contribuisce con 20 punti, dieci dei quali nell’ultimo quarto. Ai Clippers non sono sufficienti i 23 punti a testa di Darius Garland e Brook Lopez.

Towns supera Minnesota, terza vittoria consecutiva dei Knicks

I New York Knicks passano sul campo dei Minnesota Timberwolves per 102-99 e conquistano il terzo successo consecutivo. Karl-Anthony Towns affronta la sua ex squadra con una doppia doppia da 22 punti e 12 rimbalzi. Jalen Brunson chiude con 21 punti e sette assist.

New York resiste alla rimonta dei padroni di casa pur senza segnare dal campo negli ultimi tre minuti e 26 secondi. Minnesota trova 23 punti da Jonathan Kuminga e 15 da LaMelo Ball, che aggiunge otto rimbalzi e otto assist.

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Memphis domina, Golden State perde ancora senza Curry

Al FedExForum i Memphis Grizzlies vincono 126-98 contro i Golden State Warriors. La squadra di casa resta sempre avanti e raggiunge anche i 34 punti di vantaggio nell’ultimo quarto, conquistando la quinta vittoria di fila.

Jaylen Wells segna 22 punti, Cedric Coward ne aggiunge 19. Sedici a testa per il rookie Cameron Boozer e Olivier-Maxence Prosper. Per Golden State, ancora senza Stephen Curry, arriva invece la quinta sconfitta consecutiva.

I risultati della notte NBA