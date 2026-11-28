Sci di fondo, sprint di Ruka: sette azzurri alla fase finale, Monsorno sesta e Mocellini ottavo in qualifica

Nel prologo in tecnica classica superano il turno anche Graz, Barp, Cassol, De Martin Pinter e Ganz. I migliori tempi sono del norvegese Heggen e della svedese Svahn. Il tabellone a eliminazione diretta è in programma dalle 11.15.

Sette azzurri superano la qualificazione della sprint in tecnica classica di Ruka, in Finlandia, nella tappa che apre la stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo.

Al maschile passano Simone Mocellini, Davide Graz ed Elia Barp. Al femminile Nicole Monsorno, Federica Cassol, Iris De Martin Pinter e Caterina Ganz.

Uomini: Mocellini ottavo

Il miglior tempo del turno preliminare è del norvegese Lars Heggen, che chiude in 2’32″73. Lo svizzero Valerio Grond è secondo a 1″44, lo svedese George Ersson terzo a 1″71.

Buon ottavo posto per Mocellini, a 2″58. Graz è quindicesimo a 3″60, mentre Barp entra con il venticinquesimo tempo, a 5″38. Resta fuori Simone Daprà, quarantunesimo.

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Donne: Monsorno sesta, quattro azzurre avanti

Al femminile il tempo migliore è della svedese Linn Svahn, in 2’56″39. Seguono la finlandese Jasmi Joensuu a 2″06 e la norvegese Milla Andreassen a 2″89.

Ottima sesta Monsorno, a 5″06 dalla svedese. Qualifica convincente anche per Cassol, undicesima a 5″72. De Martin Pinter è sedicesima a 6″47 e Ganz ventesima a 7″92.

Restano fuori dalle trenta che accedono alla fase finale Nadine Laurent e Virginia Cena, con il trentaquattresimo e il cinquantacinquesimo tempo.

Il programma

Il tabellone finale della sprint è in programma dalle 11.15. Domani, domenica 29 novembre, la tappa di Ruka si chiude con le mass start in tecnica libera.