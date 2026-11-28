Slittino, Coppa del Mondo a Winterberg: Nagler/Malleier terzi nel doppio, Voetter/Oberhofer quarte. Gleirscher vince il singolo, Felderer nono

Il doppio maschile azzurro, primo dopo la prima manche, chiude a 70 millesimi dai lettoni Bots/Plume. Le campionesse olimpiche si fermano ai piedi del podio nella gara vinta da Egle/Kipp. Nel singolo, senza Dominik Fischnaller, il migliore degli italiani è Felderer.

La Coppa del Mondo di slittino comincia sul budello tedesco di Winterberg con un podio azzurro. Ivan Nagler e Fabian Malleier sono terzi nel doppio maschile, la gara che ha aperto la stagione.

Doppio maschile: Nagler/Malleier sul podio

Dopo il miglior tempo nella prima discesa, i due azzurri hanno perso due posizioni nella manche decisiva, per un paio di imperfezioni nel finale della Veltins EisArena.

Per i sudtirolesi è il terzo podio in carriera, dopo i due della scorsa stagione. Il distacco finale è di appena 70 millesimi dai lettoni Bots/Plume, che vincono in 1’25″823. Secondi gli statunitensi Mueller/Haugsjaa.

I campioni olimpici Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner chiudono decimi a 0″512. I più giovani Philipp Brunner e Manuel Weissensteiner sono quindicesimi a 1″419.

Doppio femminile: Voetter/Oberhofer quarte

Nella prima gara stagionale le campionesse olimpiche Voetter/Oberhofer si fermano ai piedi del podio, a 516 millesimi dalle vincitrici.

Vincono le austriache Egle/Kipp in 1’27″103, nettamente davanti a tutte. Per loro è il diciassettesimo successo in Coppa del Mondo. Seconde le tedesche Storch/Patz a 361 millesimi, terze le statunitensi Forgan/Kirkby a 454.

Le altre azzurre: Falkensteiner/Huber sono ottave a 1″291, Oberstolz/Kofler decime a 1″578.

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Singolo maschile: vince Gleirscher, Felderer nono

L’austriaco Nico Gleirscher vince il singolo in 1’42″594. Il tedesco Felix Loch è secondo a 124 millesimi, l’altro tedesco Max Langenhan terzo a 246.

Mancava il capitano Dominik Fischnaller, appena diventato papà. Il migliore degli azzurri è Leon Felderer, nono a 1″080 dal vincitore. Bene anche i più giovani Leon Haselrieder, quattordicesimo, e Lukas Peccei, sedicesimo.