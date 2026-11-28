Combinata nordica, Gundersen di Ruka: vince Rettenegger, Kostner è il miglior azzurro al 24° posto

L’austriaco precede Oftebro di 54 secondi e Mach di oltre un minuto. Mariotti e Senoner chiudono più indietro, Bortolas non è partito.

L’austriaco Stefan Rettenegger vince la Gundersen di Ruka, in Finlandia, con il tempo di 24’09″1.

Secondo il norvegese Jens Luraas Oftebro, staccato di 54″3. Terzo il tedesco David Mach, a 1’03″5.

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Gli azzurri

Il migliore degli italiani è Aaron Kostner, ventiquattresimo a 3’13″7 dal vincitore.

Più indietro Domenico Mariotti, trentaseiesimo, e Manuel Senoner, trentottesimo. Iacopo Bortolas non ha preso il via.