Biathlon, Kontiolahti: Italia quinta in rimonta nella staffetta mista, vince la Norvegia. Nella singola mista impresa della Groenlandia

Auchentaller, Carrara, Hofer e Giacomel chiudono a 44″3 dai norvegesi. La staffetta singola mista va alla Svezia, mentre Trabucchi e Pircher sono diciassettesimi, frenati dal poligono. Quinti i fratelli Slettemark.

A Kontiolahti, in Finlandia, la prima giornata di gare a squadre della Coppa del Mondo di biathlon regala all’Italia un buon quinto posto nella staffetta mista. La squadra ha chiuso in crescendo, a 44″3 dai vincitori e con sette ricariche.

Staffetta mista, l’Italia risale fino al quinto posto

Hanna Auchentaller ha dato il cambio in ottava posizione e Michela Carrara in decima. Poi gli uomini hanno recuperato: Lukas Hofer ha portato la squadra al sesto posto e Tommaso Giacomel ha chiuso quinto.

La vittoria va alla Norvegia di Johansen, Kirkeeide, Botn e Christiansen. I norvegesi chiudono in 1h09’00″6 con appena cinque ricariche.

Seconda la Francia di Simon, Michelon, Lombardot e Claude, a 10″3 con quattro ricariche. Terza la Germania di Voigt, Hettich-Walz, Nawrath e Horn, a 31″8, con due giri di penalità e otto ricariche.

Singola mista: vince la Svezia, Groenlandia da applausi

La staffetta singola mista, prima gara a squadre della stagione, va alla Svezia di Ella Halvarsson e Sebastian Samuelsson. Chiudono in 36’25″3 con sole cinque ricariche.

I tedeschi Marlene Fichtner e Justus Strelow sono secondi a 2″9, anche loro con cinque ricariche. Terzi i francesi Lou Jeanmonnot ed Eric Perrot a 5″3, con sei ricariche.

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La sorpresa della giornata è la Groenlandia, quinta al traguardo con una sola ricarica. Ukaleq Astri e Sondre Slettemark, fratello e sorella, hanno lottato fino alla fine per le prime posizioni.

L’Italia di Martina Trabucchi e Christoph Pircher chiude diciassettesima. Al poligono è stata una giornata difficile: undici ricariche e quattro giri di penalità.

Domani le sprint

La prima tappa di Coppa del Mondo si chiude domani, domenica 29 novembre, con le gare sprint.