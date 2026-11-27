Champions League, mai così tanti gol nella fase campionato

La nuova formula della Champions League sta facendo da cornice a un’edizione ricca di gol. Dopo cinque giornate della stagione 2026/27, il conto è arrivato a 338 reti in 90 partite, con una media di 3,76 a incontro. Già dopo il quarto turno la UEFA aveva certificato il record: 291 gol in 72 gare, 4,04 a partita, più di quanti se ne fossero visti nelle due edizioni precedenti allo stesso punto della competizione. Un anno fa, dopo quattro turni, la media si fermava a 3,42.

Cinque giornate, 338 reti

La prima giornata si è chiusa con 69 gol, la seconda è salita a 78, record assoluto per un singolo turno della fase campionato. Poi 74 reti nella terza e 70 nella quarta, per un totale di 291, 45 in più rispetto alla scorsa stagione nello stesso arco di partite. La ricchezza di reti della nuova Champions è testimoniata anche dalle quote non elevatissime su Over e Gol offerte dai bookmaker ADM comparati da Gazzetta, molto previdenti sulle performance realizzative delle squadre.

La fase campionato si è infatti rivelata finora ben più prolifica delle attese: nelle prime 72 partite, l’Over 2,5 si è verificato nel 75% dei casi, contro una probabilità media del 66,1% implicita nelle quote pre-partita. La quinta giornata, giocata il 24 e il 25 novembre, ha aggiunto altri 47 gol, 22 il martedì e 25 il mercoledì. È stato il turno meno ricco finora e ha fatto scendere la media complessiva da 4,04 a 3,76 reti a partita, un valore che resta comunque molto alto.

Pochi pareggi e risultati in bilico

I numeri sui gol raccontano solo una parte della storia. Nell’analisi pubblicata dalla UEFA il 23 novembre, riferita alle prime quattro giornate, emerge che soltanto il 9,7% delle partite era finito in parità e che c’era stato un solo 0-0, Bodø/Glimt-Lille del 3 novembre. Il 40,3% degli incontri era stato deciso da un gol di scarto, altro primato. Il punteggio cambiava stato in media 2,18 volte a partita, contro l’1,69 della stagione scorsa e l’1,64 del 2024/25. A quel punto soltanto due squadre, Paris e Real Madrid, erano ancora a punteggio pieno. Si segna di più, quindi, e le gare restano aperte più a lungo.

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Real Madrid a punteggio pieno, Como terzo

Dopo la quinta giornata il Real Madrid è l’unica squadra ancora a punteggio pieno, con 15 punti. Il Paris Saint-Germain segue a quota 13, poi troviamo Como, Barcellona, Liverpool e Real Betis a quota 12. Consultando le statistiche UEFA, emerge che il Paris Saint-Germain ha l’attacco più prolifico con 22 reti, due in più del Como, mentre Real Madrid e Barcellona sono a quota 18, il Liverpool a 17.

Sul fronte dei gol subiti, il quadro si completa. Il Como ne ha incassati appena 6, il PSG e il Barcellona 7, il Real Madrid 8. Nelle zone alte della classifica c’è chi, alla mole di reti segnate, abbina una difesa che concede poco: è il caso della squadra di Fabregas, terza grazie a una differenza reti di +14.

Tre turni per confermare la tendenza

Il totale di 338 gol nelle 90 partite di Champions League disputate finora resta il dato da cui partire. La quinta giornata ha rallentato rispetto al ritmo dell’avvio, ma la media è ancora vicina ai quattro gol a incontro. Mancano tre turni alla fine della fase campionato, con il prossimo in programma a dicembre secondo il calendario della Champions League 2026/27, e saranno quelli a dire se la tendenza offensiva vista finora reggerà fino in fondo.