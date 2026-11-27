Marc Marquez si ritira: arriva l’annuncio tra le lacrime

Un grande annuncio scuote totalmente il mondo della MotoGP: Marc Marquez si ritira, quello di Valencia sarà il suo ultimo Gran Premio

Marc Marquez si ritira. Quattro parole, un effetto debordante che ha scosso le fondamenta della MotoGP. Il dieci volte Campione del Mondo ha annunciato a sorpresa che il Gran Premio di Valencia sarà l’ultimo atto della sua straordinaria e lunghissima carriera sulle due ruote.

L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno durante le prove libere del weekend valenciano. Inquadrato nel suo box, Marquez ha mostrato un banalissimo foglio di carta con una scritta inequivocabile: questa sarà la sua ultima gara in assoluto. Attorno a lui, l’emozione ha preso immediatamente il sopravvento, con l’intero box Ducati scoppiato in un applauso commosso e in lacrime, incapace di trattenere la parte più umana e profonda di quel momento storico.

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Il numero 93 lascia le scene con un palmarès semplicemente leggendario: dieci titoli iridati (uno in 125, uno in Moto2 e otto in MotoGP, inclusi i trionfi del 2025 e 2026).

Marquez si ritira: ha scritto la storia del motociclismo

Questo lo posiziona al terzo posto assoluto nella storia del motociclismo, dietro solo a Giacomo Agostini e Angel Nieto, ma lo rende il dominatore incontrastato della classe regina. Il suo bottino personale conta 80 vittorie e 134 podi nella sola MotoGP, per un totale di 106 successi in carriera.

Dopo i celebri duelli con Rossi, Lorenzo e Pedrosa, e la straordinaria rinascita dalle ceneri del grave infortunio di Jerez del 2020, Marquez è riuscito a imporsi con autorità anche nell’era moderna. Ora, a 33 anni, il campione di Cervera sceglie di chiudere il cerchio, lasciando un vuoto incolmabile nel paddock e un’eredità sportiva che nessuno potrà mai scalfire.