Short track, Elisa Confortola fa il bis sui 1500 metri: vince anche a Seoul dopo Montreal

Nella terza tappa del World Tour la valtellinese conquista il secondo successo in carriera, davanti alla sudcoreana Kim Gilli e alla russa Aimaletdinova. Staffetta maschile quarta. Infortunio al ginocchio per Chiara Betti. Prossima tappa a Shanghai.

Seconda vittoria in carriera nel World Tour per Elisa Confortola. A Seoul, nella terza tappa del massimo circuito internazionale di short track, la 24enne valtellinese delle Fiamme Oro ha vinto i 1500 metri, bissando il successo ottenuto sulla stessa distanza a Montreal.

L’azzurra ha preceduto la sudcoreana Kim Gilli e la russa Faila Aimaletdinova. Nei 500 metri, invece, il cammino di Confortola si era fermato ai quarti di finale.

Le altre azzurre

Ai quarti dei 500 si è fermata anche Gloria Ioriatti, che nei 1500 è stata eliminata in semifinale per una caduta. Margherita Betti, ripartita dai ripescaggi su entrambe le distanze, non è riuscita ad accedere alle batterie.

Era stata convocata anche Chiara Betti, che ha però dovuto rinunciare alle gare di sabato e domenica per un infortunio al ginocchio destro, la cui entità sarà valutata nei prossimi giorni.

Uomini, staffetta quarta

Nel settore maschile, Lorenzo Previtali si è fermato ai quarti di finale, mentre Daniele Zampedri e Luca Spechenhauser non hanno superato i ripescaggi.

Il quartetto formato da Zampedri, Previtali, Spechenhauser e Nadalini ha chiuso al quarto posto la finale della staffetta maschile, alle spalle di Corea del Sud, Paesi Bassi e Canada.

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Prossima tappa a Shanghai

La quarta tappa del World Tour si disputerà a Shanghai, in Cina, da venerdì 27 a domenica 29 novembre. La copertura televisiva sarà garantita da Discovery+, HBO Max ed Eurosport, con i canali collegati disponibili su Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.