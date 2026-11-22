Nba, Wembanyama show da 50 punti e 19 rimbalzi. Bridges decide sulla sirena, i Bucks perdono la tredicesima di fila

Il francese trascina San Antonio contro New Orleans con 32 punti già all’intervallo. Philadelphia batte Milwaukee nonostante i 50 di Herro, New York vince a Portland dopo aver sprecato 26 punti di vantaggio. Sacramento sorprende Boston.

Una notte Nba nel segno di Victor Wembanyama. Il francese ha firmato 50 punti e 19 rimbalzi nel 114-91 di San Antonio su New Orleans, nella notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre. Già a quota 32 punti e 13 rimbalzi all’intervallo, Wemby ha chiuso con anche cinque stoppate e quattro recuperi. Ai Pelicans non sono bastati i 29 punti di Jeremiah Fears e i 25 di Jordan Poole.

Embiid decisivo, a Herro non bastano 50 punti

Nell’anticipo delle 19 italiane, Philadelphia ha battuto Milwaukee 132-129, centrando la quinta vittoria consecutiva. Joel Embiid ha sfiorato la tripla doppia con 26 punti, 17 rimbalzi e 9 assist e ha segnato i due liberi del +3 a 1″5 dalla fine, mentre LeBron James ha messo a segno 13 dei suoi 21 punti nell’ultimo quarto.

Ai Bucks non sono bastati i 50 punti di Tyler Herro, massimo in carriera, con 11 rimbalzi e 7 assist: la sua tripla del possibile supplementare è entrata, ma a tempo scaduto. Per Milwaukee è la tredicesima sconfitta di fila.

Bridges sulla sirena, Knicks a quota quattro vittorie

New York ha sprecato 26 punti di vantaggio, ma ha battuto Portland 97-96 con una tripla sulla sirena di Mikal Bridges, su assist di Josh Hart. I Trail Blazers, con un parziale di 12-0, erano passati avanti 96-94 grazie a due liberi di Deni Avdija a 3″4 dalla fine. Jalen Brunson ha chiuso con 30 punti, 19 nel primo quarto, per il quarto successo consecutivo dei Knicks.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Gli altri risultati

Minnesota ha rimontato dal -11 con un secondo quarto da 28-12 e ha battuto Memphis 104-95, con 25 punti di Jaden McDaniels e 19 di Ayo Dosunmu. Per i Grizzlies, che non sono bastati i 23 di Cedric Coward, è la prima sconfitta in trasferta dopo otto vittorie.

Dallas ha superato i Clippers 110-100 con un parziale di 11-0 nel finale, dopo che Kris Dunn aveva riportato gli ospiti a -3 a cinque minuti dalla fine. Kyrie Irving ha chiuso con 25 punti, 12 nell’ultimo quarto, Cooper Flagg con 22 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Per i Clippers 21 punti di Brook Lopez.

Sacramento ha sorpreso Boston 97-96, conquistando la prima vittoria casalinga e la seconda stagionale. I Kings hanno piazzato un 35-13 nel terzo quarto e trovato il sorpasso decisivo con due liberi di Darius Acuff Jr. a 40″5 dalla fine. Payton Pritchard ha sbagliato il tiro della vittoria per i Celtics, privi di Jayson Tatum, Derrick White e Mitchell Robinson.