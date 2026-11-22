Slalom di Gurgl, doppietta norvegese a metà gara: Haugan davanti a McGrath. Fuori Vinatzer e Pinheiro Braathen

Un solo centesimo divide i due norvegesi dopo la prima manche, terzo il belga Marchant. L’azzurro esce dopo poche porte: «Mi sono scappati i piedi, vedremo di rifarci in America». Fuori anche Saccardi e Saracco. Seconda manche alle 13:30.

Dominio norvegese nella prima manche dello slalom maschile di Gurgl, in Austria, valido per la Coppa del Mondo. Timon Haugan ha chiuso in 53″65, appena un centesimo davanti al compagno di squadra Atle Lie McGrath. Terzo, staccato di 44 centesimi, il belga Armand Marchant, autore di un’ottima prova, davanti a Noel (+0″55) e Joshua Sturm (+0″75).

Fuori Vinatzer, Saccardi e Saracco

Giornata da dimenticare per Alex Vinatzer, uscito dopo poche porte per aver perso il ritmo. Fuori anche Tommaso Saccardi ed Edoardo Saracco.

«Mi sono scappati un po’ i piedi ed è finita subito, non sono mai stato in gara», ha spiegato Vinatzer. «Non è una neve veloce e c’è tantissimo grip e ho sbagliato dopo poche porte. Non ho mai fatto molta amicizia con questa pista, speravo di farla oggi. Così non è stato, vedremo di rifarci in America».

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Si ferma Pinheiro Braathen

È uscito anche Lucas Pinheiro Braathen, che interrompe così la sua striscia di vittorie. Prima manche in salita per Loic Meillard, a 1″70 dal migliore, mentre Kristoffersen, Nef e Matt restano in corsa per il podio. Ottimo il francese Auguste Aulnette, nono con il pettorale 33 a 1″18 da Haugan.

La seconda manche partirà alle 13:30.