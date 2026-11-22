A Sydney, in Canada, gli azzurri di Stefano Spiller e Amos Mosaner superano il girone con tre vittorie su quattro, ma cedono 7-2 agli svedesi nella seconda parte della partita.
Si ferma ai quarti di finale il cammino del Team Spiller all’HearingLife National, terzo dei cinque tornei del Grand Slam of Curling della stagione 2026-2027, in corso a Sydney, in Nuova Scozia, Canada.
Ieri sera, sabato 21 novembre, la squadra azzurra è stata battuta dagli svedesi del Team Eriksson per 7-2. Dopo un avvio equilibrato, gli scandinavi hanno fatto la differenza nella seconda parte della partita.
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Tre vittorie su quattro nel girone
Il quintetto formato da Stefano Spiller, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Cesare Spiller e Giacomo Colli aveva conquistato l’accesso ai playoff vincendo tre delle quattro partite del round robin.