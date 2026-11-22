Coppa Europa, secondo slalom di Levi: Sola ottava e Antonini nona dopo la prima manche. Comanda Landström

La vincitrice di ieri paga 1″27 dalla svedese, davanti a Bakke Westhoff ed Ertl. Antonini è a 1″33. Più indietro Klotz, Trocker, Bieler e Mathiou. La seconda manche alle 13.

Dopo la vittoria di ieri, Beatrice Sola è ottava a metà gara nel secondo slalom di Levi, in Finlandia, che chiude la tappa d’apertura della Coppa Europa femminile. Subito dietro di lei, nona, c’è Maria Sole Antonini.

Landström al comando

A guidare la classifica dopo la prima manche è la svedese Moa Landström, che con 53″09 precede di 40 centesimi la norvegese Bianca Bakke Westhoff e di 88 la tedesca Romy Ertl.

Le azzurre

Sola, vincitrice della prima gara sulla Levi Black, è a 1″27 dalla vetta, Antonini a 1″33. Più indietro Victoria Klotz, 19ª a 1″68, Nadine Trocker, 21ª a 1″79, Tatum Bieler, 26ª a 1″90, e Sophie Mathiou a 1″98. Più attardate Francesca Carolli e Giulia Romele, mentre Vittoria Rossi non ha concluso la prova.

La seconda manche è in programma alle 13.

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I prossimi appuntamenti

Il circuito femminile si sposterà a Zinal, in Svizzera, per due giganti il 30 novembre e il 1° dicembre. Mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, invece, la stagione maschile si aprirà a Suomu, in Finlandia, con due slalom.