Altra notte amara nella Nations Championship per l’Italia: azzurri ancora ko

L’Italia vade ancora nella Nations Championship 2026. Gli azzurri sono stati battuti 21.16 dalle Fiji, incassando la sesta sconfitta in altrettante partite. Una gara dai due volti per la Nazionale di Gonzalo Quesada: convincente e propositiva nel primo tempo, molto più fragile nella ripresa, quando la fisicità dei figiani ha progressivamente cambiato l’inerzia dell’incontro.

Italia si illude all’intervallo

L’avvio dell’Italia è stato positivo. Al 9′ una bella azione costruita da Varney e Ortombina ha permesso a Lorenzo Cannone di schiacciare la prima meta dell’incontro, trasformata per il 7-0. Poco dopo Tommaso Allan ha centrato i pali portando gli azzurri sul 10-0.

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Le Fihi hanno però reagito sfruttando soprattutto la propria Amur, con Ikanivere autore della meta del 10-7. L’Italia ha continuato ad attaccare e Allan, al 33′, ha aggiunto altri tre punti dalla piazzola, permettendo alla squadra di Quesada di andare all’intervallo avanti 13-7.

Fiji dominanti nella rirpesa

Il secondo tempo ha completamente ribaltato la partita. Le Fiji sono rientrate in campo con maggiore intensità e al 45′ Ikanivere ha firmato la seconda meta personale, completando il sorpasso sul 14-13.

Sette minuti più tardi è stato Salawa ad approfittare di un pallone vagante in area di meta per il 21-13. L’Italia ha provato a reagire con le accelerazioni di Ange Capuozzo, senza però riuscire a concretizzare le occasioni create. Allan ha accorciato dalla lunga distanza al 65′ per il 16-21, ma nel finale gli azzurri non sono riusciti a completare la rimonta.