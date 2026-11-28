Sci alpino, gigante di Killington: Shiffrin al comando dopo la prima manche, Della Mea sesta e in corsa per il podio

La statunitense precede Robinson di 39 centesimi e Hector di 86, su una pista salata dopo la pioggia e con nebbia e vento in alto. Cinque azzurre in seconda manche alle 18.30, Pirovano fuori per un centesimo.

Mikaela Shiffrin comanda il gigante femminile di Killington dopo la prima manche. Si è sciato in condizioni difficili: nebbia e vento nella parte alta, e una pista che gli organizzatori hanno dovuto salare dopo le forti piogge delle ultime ore.

La campionessa statunitense, che finora in stagione aveva corso solo il gigante di Sölden, ha chiuso in 1’01″3. La neozelandese Alice Robinson è seconda a 39 centesimi, la svedese Sara Hector terza a 86.

Della Mea in corsa per il podio

Buona prova di Lara Della Mea, sesta a 1″33 e ancora in piena corsa per il podio.

Con lei passano in seconda manche altre quattro azzurre. Marta Bassino, apparsa in ripresa, è quindicesima a 2″61. Asja Zenere è sedicesima a 2″83, Sofia Goggia diciannovesima a 2″97 e Sophie Mathiou trentesima a 4″18.

Resta fuori per appena un centesimo Laura Pirovano. Non si sono qualificate nemmeno Emilia Mondinelli, trentottesima a 4″50, e Alice Pazzaglia, quarantaquattresima a 5″55. Anna Trocker e Giorgia Collomb sono uscite, senza conseguenze fisiche.

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La seconda manche

La seconda manche è in programma alle 18.30.