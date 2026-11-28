Sci di fondo, Mocellini sul podio nella sprint di Ruka: «Giornata pazzesca e materiali top». Tra le donne tripletta svedese

L’azzurro è terzo dietro ai norvegesi Vike e Klæbo, e approfitta dello scontro tra Valnes ed Heggen prima della discesa finale. È il terzo podio in carriera. Tra le donne vince Svahn, De Martin Pinter arriva in semifinale.

Simone Mocellini torna sul podio in Coppa del Mondo. Nella sprint in tecnica classica che apre la stagione a Ruka, in Finlandia, l’azzurro delle Fiamme Gialle è terzo. È il terzo podio della sua carriera.

Per il ventottenne è un risultato importante, dopo anni di problemi fisici che lo avevano allontanato dalle posizioni che gli spettano.

Una finale al cardiopalma

In finale c’erano quattro norvegesi a fare l’andatura e solo Mocellini e il francese Jules Chappaz a provare a contrastarli. Prima della discesa verso il traguardo Valnes ed Heggen si sono scontrati e sono rimasti tagliati fuori.

Dopo un attimo di incertezza Mocellini è partito a tutta verso l’arrivo. Ha chiuso dietro ai norvegesi Oskar Opstad Vike e Johannes Klæbo, ma davanti a Chappaz, e il terzo posto è stato suo.

«È stata una grande giornata», ha detto Mocellini. «Fin dall’inizio avevamo grandi sensazioni. Abbiamo affrontato la giornata nel migliore dei modi, fin dalle qualifiche. I nostri materiali erano, come si è visto, i migliori in pista. E la gara è andata al meglio».

«Sono contento e spero di vivere altre giornate come questa. Sognavo un risultato del genere e, dopo un’estate senza infortuni, è arrivato».

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La semifinale in rimonta

Già la semifinale era stata di altissimo livello. Mocellini era passato dai quarti come lucky loser. In una semifinale molto combattuta è partito nelle retrovie e ha rimontato fino a giocarsi le prime posizioni. Ha chiuso secondo, dietro a Chappaz e davanti allo svizzero Valerio Grond.

Si sono fermati ai quarti Elia Barp, staccato dai norvegesi nella prima batteria, e Davide Graz, terzo nella sua dietro a Ersson e Hjelmeset.

Donne: tripletta svedese, De Martin Pinter in semifinale

Tra le donne vince la svedese Linn Svahn davanti alle connazionali Maja Dahlqvist e Johanna Hagström.

Delle quattro azzurre qualificate, tre si sono fermate ai quarti. Caterina Ganz è rimasta fuori per appena due decimi, in una batteria non velocissima. Più staccate Federica Cassol, sesta nella sua batteria, e Nicole Monsorno, quinta.

Iris De Martin Pinter è passata come lucky loser ed è arrivata nella prima semifinale, con Dahlqvist, Svahn e Skistad. Lì ha chiuso con il sesto tempo, senza possibilità di andare in finale.