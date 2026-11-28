Pattinaggio di figura, NHK Trophy: Daniel Grassl quarto e qualificato alla Finale del Grand Prix per il quarto anno di fila

A Tokyo l’azzurro chiude con 262.86 punti dietro a Malinin, Aymoz e Britschgi, e conquista un posto tra i migliori sei del ranking. Dall’11 al 13 dicembre la Finale di Chongqing, dove ci saranno anche Bianchi/Basile tra gli junior.

Daniel Grassl sarà alla Finale del Grand Prix di pattinaggio di figura per il quarto anno consecutivo. A Tokyo l’azzurro ha chiuso al quarto posto l’NHK Trophy, ultima delle sei tappe del circuito, e quel risultato, con gli incroci della classifica, gli è valso il pass.

La gara

Il ventiquattrenne sudtirolese delle Fiamme Oro era quarto dopo il programma corto di ieri mattina. Nel libero di oggi ha raggiunto un totale di 262.86 punti.

Lo svizzero Lukas Britschgi lo ha superato, ma Grassl è riuscito a mettersi alle spalle il giapponese Shun Sato, che lo precedeva dopo il corto. Davanti all’azzurro chiudono anche lo statunitense Ilia Malinin e il francese Kevin Aymoz.

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La Finale di Chongqing

La Finale, riservata ai migliori sei del ranking di ogni specialità, è in programma dall’11 al 13 dicembre a Chongqing. Si disputa insieme a quella junior.

Tra gli junior l’Italia avrà la coppia di danza Zoe Bianchi e Daniel Basile (Icelab). La coppia di danza Arianna Soldati e Nicholas Tagliabue (Icelab) è invece prima riserva: entrerebbe in gara se una delle coppie qualificate dovesse rinunciare.

La Finale sarà trasmessa da Rai Sport, RaiPlay, Discovery+, HBO Max ed Eurosport, anche attraverso Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.