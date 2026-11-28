Bob, Coppa del Mondo ad Altenberg: Baumgartner/Mircea quinti nel bob a 2, tripletta tedesca guidata da Friedrich

Al debutto stagionale l’equipaggio azzurro tiene la quinta posizione in entrambe le manche e chiude a 1″55 dal campione tedesco. Davanti agli italiani anche i sudcoreani Kim/Lee. Domani il bob a 4.

Patrick Baumgartner e Robert Mircea chiudono quinti nel bob a 2 che apre la stagione di Coppa del Mondo sul budello tedesco di Altenberg. L’equipaggio azzurro ha confermato nella seconda discesa la posizione della prima e ha chiuso a 1″55 dai vincitori.

Tripletta tedesca

La gara va a Francesco Friedrich e Simon Wulff, migliori in entrambe le manche, con un tempo totale di 1’49″09.

Il campione tedesco guida una tripletta della Germania. Secondi Ammour/Bosse a 0″82, terzi Illmann/Schüller a 1″26.

Azzurri bene alla guida

Tra gli italiani e il podio ci sono anche i sudcoreani Kim/Lee, quarti a 1″41 da Friedrich.

In entrambe le discese Baumgartner e Mircea hanno fatto segnare solo l’undicesimo tempo di spinta, ma hanno recuperato con un’ottima guida.

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Domani il bob a 4

La tappa di Altenberg si chiude domani, domenica 29 novembre, con la gara del bob a 4.