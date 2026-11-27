Short track, nove azzurri a Shanghai: programma e dirette della quarta tappa del World Tour

Da oggi, venerdì 27, a domenica 29 novembre si gareggia allo SPD Bank Oriental Sports Center. L’Italia arriva con otto podi, comprese tre vittorie. Copertura su Discovery+ e HBO Max.

Otto podi, tre dei quali sul gradino più alto: con questo bilancio l’Italia affronta la quarta tappa del World Tour di short track, in programma da oggi, venerdì 27, a domenica 29 novembre a Shanghai. Il ghiaccio dello SPD Bank Oriental Sports Center ospiterà nove azzurri, quattro donne e cinque uomini.

Il circuito resta in Asia dopo l’appuntamento di Seoul, dove la squadra italiana ha conquistato la terza vittoria stagionale. Nelle precedenti tappe canadesi di Vancouver e Montreal erano arrivati due successi e sei podi complessivi.

Shanghai, le quattro azzurre e i cinque convocati

Nel settore femminile saranno impegnate Margherita Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Katia Filippi (C.S. Esercito) e Gloria Ioriatti (Fiamme Oro).

La squadra maschile comprende Pietro Marinelli (C.S. Carabinieri), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) e Daniele Zampedri (Fiamme Gialle).

A seguire il gruppo ci saranno il direttore delle squadre nazionali Kenan Gouaedec, l’allenatore nazionale Nicola Rodigari, gli allenatori Tommaso Dotti e Fabien Abejean, l’attrezzista Assen Pantov e il video coach Kiril Pantov.

Il programma di Shanghai in orario italiano

La giornata di venerdì è dedicata a batterie e qualificazioni, mentre sabato e domenica si assegnano i podi. Gli orari seguenti fanno riferimento al programma dettagliato ISU e sono espressi nell’ora italiana, sette ore indietro rispetto a Shanghai.

Venerdì 27 novembre

Dalle 2: turni preliminari, batterie e qualificazioni.

Sabato 28 novembre

Dalle 2.30: ripescaggi.

Dalle 7.05: sessione principale, con quarti, semifinali e finali.

Le finali in programma sono quelle dei 500 e 1.500 metri maschili, dei 1.000 metri femminili e della staffetta femminile.

Domenica 29 novembre

Dalle 3.15: ripescaggi.

Dalle 7.05: sessione principale.

Si disputeranno le finali della staffetta mista, dei 1.000 metri e della staffetta maschili, oltre a quelle dei 500 e 1.500 metri femminili.

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Dove seguire il World Tour di short track

La copertura della tappa in Italia, secondo quanto indicato dalla FISG, sarà garantita da Discovery+ e HBO Max. Il fuso orario concentra gli appuntamenti nella notte e nella mattinata italiana.

Il calendario completo del World Tour 2026-2027

23-25 ottobre: Vancouver, Canada.

30 ottobre-1° novembre: Montreal, Canada.

20-22 novembre: Seoul, Corea del Sud.

27-29 novembre: Shanghai, Cina.

4-6 dicembre: Pechino, Cina.

5-7 febbraio 2027: Danzica, Polonia.

12-14 febbraio 2027: Tilburg, Paesi Bassi.