NHK Trophy, Grassl quarto dopo lo short: podio a 2,49 punti

L’azzurro ottiene 91,66 punti a Tokyo. Sabato 28 novembre dalle 11.30 il programma libero, decisivo anche per la corsa alla finale del Grand Prix di Chongqing.

Daniel Grassl resta in corsa per il podio all’NHK Trophy. Il pattinatore delle Fiamme Oro ha concluso il programma corto al quarto posto con 91,66 punti: il distacco dalla terza posizione è di 2,49 punti, da recuperare nel libero di sabato.

La competizione, ospitata dalla Keio Arena di Tokyo, ha preso il via venerdì 27 novembre e rappresenta la sesta tappa dell’ISU Grand Prix di pattinaggio di figura.

Grassl, la qualificazione alla finale si decide nel libero

Il risultato dell’appuntamento giapponese avrà un peso anche nella corsa alla finale del Grand Prix di Chongqing. Per qualificarsi, Grassl dovrà recuperare almeno una posizione rispetto al piazzamento dello short.

Come sottolinea la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, tuttavia, le combinazioni possibili sono molteplici: soltanto al termine della competizione sarà possibile conoscere l’esito della corsa dell’azzurro alla finale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

NHK Trophy, quando si disputa il libero e dove seguirlo

Il programma libero maschile si svolgerà sabato 28 novembre dalle 11.30, ora italiana.

La copertura dell’evento sarà garantita da Rai Sport, RaiPlay, Discovery+, HBO Max ed Eurosport, con i canali collegati disponibili anche su Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Risultati e programma completo sono consultabili sul sito ufficiale ISU.