Scherma, Ferrara apre con i Cadetti: finali su Assalto – La Tv della Scherma

Dal 27 al 29 novembre la Prima Prova Nazionale di fioretto e sciabola per Cadetti, Giovani e Assoluti. Oggi dirette alle 12.25 e alle 16.20, sabato alle 12.10 e alle 16.20, domenica dalle 13.55.

Fioretto e sciabola in diretta gratuita su Assalto – La TV della Scherma per il fine settimana della Prima Prova Nazionale di Ferrara. Oggi, venerdì 27 novembre, il programma si apre con le quattro gare dei Cadetti Under 17 “Banca del Fucino”: le fasi finali saranno trasmesse dalle 12.25 e nuovamente dalle 16.20.

La manifestazione proseguirà sabato 28 novembre con i Giovani “Banca del Fucino”, prima della giornata di domenica 29 dedicata agli Assoluti “Frecciarossa”. In ciascuna giornata sono previste le competizioni maschili e femminili delle due armi.

Dove vedere le gare: Assalto è gratuito sulla piattaforma Sportface

Gli assalti decisivi saranno visibili su Assalto – La TV della Scherma, disponibile gratuitamente sulla piattaforma Sportface.

Il calendario delle dirette prevede due collegamenti sia venerdì sia sabato: oggi alle 12.25 e 16.20, domani alle 12.10 e 16.20. Domenica la trasmissione delle fasi finali comincerà alle 13.55. Il racconto del weekend sarà accompagnato da contenuti social e fotogallery sui canali della Federazione Italiana Scherma.

Venerdì 27 novembre: Cadetti “Banca del Fucino”

Ore 9 – Fioretto maschile.

Ore 9 – Sciabola femminile.

Ore 11.30 – Fioretto femminile.

Ore 12 – Sciabola maschile.

Dirette su Assalto dalle 12.25 e dalle 16.20.

Sono disponibili anche i risultati live del fioretto Cadetti.

Sabato 28 novembre: Giovani “Banca del Fucino”

Ore 9 – Fioretto maschile.

Ore 9 – Sciabola femminile.

Ore 11.30 – Fioretto femminile.

Ore 12 – Sciabola maschile.

Dirette su Assalto dalle 12.10 e dalle 16.20.

Domenica 29 novembre: Assoluti “Frecciarossa”

Ore 9 – Fioretto maschile.

Ore 9 – Sciabola femminile.

Ore 10 – Sciabola maschile.

Ore 12 – Fioretto femminile.

Diretta delle fasi finali su Assalto dalle 13.55.