Basket su Sky e NOW, NBA ed EuroLeague dal 24 al 26 novembre: il programma completo

Cinque partite di regular season NBA e quattro sfide della quattordicesima giornata di EuroLeague. Martedì in campo Virtus Bologna contro la Stella Rossa e Milano sul parquet dell’Asvel.

Nove partite tra NBA ed EuroLeague nel programma di basket su Sky e in streaming su NOW da martedì 24 a giovedì 26 novembre. Il calendario comprende cinque incontri della regular season americana e quattro della quattordicesima giornata europea, con Virtus Bologna e Armani Olimpia Milano entrambe impegnate in trasferta martedì sera.

Ad aprire le dirette sarà Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets, nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 novembre. L’ultimo appuntamento sarà Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves, nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26.

EuroLeague, martedì le trasferte di Virtus Bologna e Milano

La quattordicesima giornata di EuroLeague comincerà martedì 24 novembre alle 19 con Stella Rossa-Virtus Bologna, in diretta su Sky Sport Max. La telecronaca sarà affidata a Geri De Rosa, con il commento tecnico di Andrea Meneghin.

Alle 20.45 toccherà all’Armani Olimpia Milano, ospite del LDLC Asvel Villeurbanne. L’incontro sarà trasmesso su Sky Sport Basket, con il racconto di Andrea Solaini e l’analisi tecnica di Chicca Macchi.

Le partite delle due italiane saranno accompagnate da studi di approfondimento pre e postpartita condotti da Giulia Cicchinè, con la partecipazione di Andrea Meneghin.

Mercoledì Dubai-Partizan e Olympiacos-Hapoel Tel Aviv

Il programma europeo proseguirà mercoledì 25 novembre con altri due incontri. Alle 17 su Sky Sport Basket sarà trasmessa Dubai-Partizan, con la telecronaca di Sandro Pugliese.

Alle 20.15 spazio a Olympiacos-Hapoel Tel Aviv su Sky Sport Mix, raccontata da Giovanni Poggi. Tutte le sfide saranno disponibili anche in streaming su NOW.

Data Ora Partita Canale Sky Telecronaca e commento Martedì 24 novembre 19.00 Stella Rossa-Virtus Bologna Sport Max Geri De Rosa e Andrea Meneghin Martedì 24 novembre 20.45 LDLC Asvel Villeurbanne-Armani Olimpia Milano Sport Basket Andrea Solaini e Chicca Macchi Mercoledì 25 novembre 17.00 Dubai-Partizan Sport Basket Sandro Pugliese Mercoledì 25 novembre 20.15 Olympiacos-Hapoel Tel Aviv Sport Mix Giovanni Poggi

NBA, cinque dirette da Minnesota-Brooklyn a Oklahoma City-Minnesota

La programmazione della regular season NBA 2026/2027 inizierà all’1.30 della notte tra lunedì 23 e martedì 24 novembre con Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets, su Sky Sport Basket con il commento in lingua originale.

Nella notte successiva sono previsti due appuntamenti. Alle 2 si giocherà Washington Wizards-Boston Celtics, su Sky Sport Uno con commento in lingua originale. Alle 4 su Sky Sport Basket sarà la volta di Denver Nuggets-Dallas Mavericks, affidata a Dario Vismara e Davide Pessina.

Mercoledì 25 novembre alle 22, sempre su Sky Sport Basket, spazio a Philadelphia 76ers-Miami Heat, con la telecronaca di Davide Fumagalli e il commento di Matteo Soragna.

A chiudere il programma sarà Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves, all’1.30 della notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre. La diretta su Sky Sport Basket sarà raccontata da Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua.

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Data Ora Partita Canale Sky Telecronaca e commento Notte tra 23 e 24 novembre 01.30 Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets Sport Basket Lingua originale Notte tra 24 e 25 novembre 02.00 Washington Wizards-Boston Celtics Sport Uno Lingua originale Notte tra 24 e 25 novembre 04.00 Denver Nuggets-Dallas Mavericks Sport Basket Dario Vismara e Davide Pessina Mercoledì 25 novembre 22.00 Philadelphia 76ers-Miami Heat Sport Basket Davide Fumagalli e Matteo Soragna Notte tra 25 e 26 novembre 01.30 Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves Sport Basket Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

Dove seguire le partite e gli approfondimenti

Tutte le partite indicate saranno disponibili su Sky e in streaming su NOW. Notizie, rubriche e approfondimenti accompagneranno le dirette su Sky Sport 24, SkySport.it, sulla App Sky Sport e sugli account social ufficiali.

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