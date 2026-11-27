Sci alpino, Coppa Europa a Zinal: dieci azzurre per i due giganti

Le gare sono in programma in Svizzera lunedì 30 novembre e martedì 1° dicembre. È il secondo appuntamento stagionale del circuito femminile dopo gli slalom di Levi.

L’Italia si presenterà con dieci atlete al prossimo appuntamento della Coppa Europa femminile di sci alpino. A Zinal, in Svizzera, sono in programma due giganti: il primo lunedì 30 novembre, il secondo martedì 1° dicembre.

Il circuito torna così sulle Alpi dopo l’apertura sulle nevi finlandesi di Levi, dove si sono disputati gli slalom inaugurali. La tappa elvetica rappresenta il secondo appuntamento della stagione.

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Le dieci convocate di Gianluca Rulfi

Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha chiamato Francesca Carolli, Tatum Bieler, Victoria Klotz, Arianna Putzer, Ludovica Righi, Sofia Amigoni, Sofia Parravicini, Camilla Vanni, Nadine Trocker e Lavinia Paci per la doppia sfida tra le porte larghe di Zinal.