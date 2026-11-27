Il brasiliano giocò anche con Inter, Ascoli e Cremonese. In Irpinia conquistò i tifosi con i gol e la danza alla bandierina, ripresa da Lino Banfi al cinema. Nel 1987 segnò la rete decisiva nella finale di Coppa dei Campioni.
Juary è morto in Brasile all’età di 67 anni. Il suo nome resta legato alle salvezze dell’Avellino in Serie A e al gol che regalò al Porto la prima Coppa dei Campioni della propria storia. Due capitoli di una carriera accompagnata da un’esultanza inconfondibile: la danza intorno alla bandierina del calcio d’angolo.
Come riporta Adnkronos, Juary Jorge dos Santos Filho aveva vestito in Italia anche le maglie di Inter, Ascoli e Cremonese, prima di trovare in Portogallo la consacrazione europea.
Il gol decisivo contro il Bayern nella finale del 1987
Il momento più importante della sua esperienza al Porto arrivò a Vienna, nella finale di Coppa dei Campioni del 1987 contro il Bayern Monaco. Fu sua la rete decisiva che consegnò il trofeo al club portoghese.
Juary rimase al Porto fino al 1988, lasciando il proprio nome nella storia della società grazie a quella prima conquista europea.
Avellino, tredici gol e due salvezze in Serie A
Il rapporto con il calcio italiano era cominciato nel 1980, quando arrivò all’Avellino. Nelle due stagioni in biancoverde segnò tredici gol, contribuendo alle salvezze ottenute dalla squadra irpina tra il 1980 e il 1982.
Velocità, dribbling e improvvisi cambi di direzione ne caratterizzavano il gioco. Dopo le reti arrivava poi la corsa verso la bandierina, attorno alla quale festeggiava danzando: un gesto che lo rese immediatamente riconoscibile e particolarmente amato dai tifosi.
Dopo l’esperienza irpina disputò una stagione con l’Inter, quindi passò all’Ascoli e alla Cremonese, ultima tappa italiana prima del trasferimento al Porto.
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La danza di Juary nel film con Lino Banfi
La sua esultanza trovò spazio anche al cinema. In una celebre scena di Al bar dello sport, Lino Banfi riprende la danza del brasiliano dopo un tredici al Totocalcio: il girotondo, in quel caso, avviene intorno a una pianta anziché alla bandierina.