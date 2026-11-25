Curling, a Pinerolo gli Assoluti di doppio misto: in palio il titolo e il pass per i Mondiali

Dal 26 al 29 novembre sei coppie si contenderanno il tricolore e il diritto di rappresentare l’Italia a Lohja. Al via anche Constantini e Mosaner. La prima del girone andrà direttamente in finale, da disputare al meglio delle tre partite.

Un titolo italiano e il diritto di vestire l’azzurro ai prossimi Mondiali. È la doppia posta in palio ai Campionati Italiani Assoluti di doppio misto di curling, che cominceranno domani, giovedì 26 novembre, a Pinerolo, in provincia di Torino.

Saranno sei le coppie impegnate fino a domenica 29 novembre. La formazione vincitrice, oltre a conquistare il tricolore, rappresenterà l’Italia nella rassegna iridata della specialità, prevista a gennaio a Lohja, in Finlandia.

La formula: prima del girone direttamente in finale

La competizione si aprirà con un girone unico all’italiana, nel quale ciascuna formazione affronterà tutte le altre. La classifica del round robin avrà un peso decisivo anche nel percorso verso il titolo.

La prima classificata accederà direttamente alla finale, mentre seconda e terza si sfideranno in semifinale per conquistare l’altro posto disponibile.

Il confronto per il tricolore sarà una serie al meglio delle tre partite: serviranno quindi due vittorie per aggiudicarsi il campionato e il conseguente pass mondiale.

Le sei coppie in gara a Pinerolo

Tra i partecipanti figurano Amos Mosaner e Stefania Constantini, in rappresentanza del G.S. Fiamme Oro.

Il Curling Club Dolomiti sarà presente con tre formazioni: Alberto Zisa e Diana Gaspari, Giacomo Colli e Marta Lo Deserto, Francesco De Zanna e Giulia Zardini Lacedelli.

Completano il gruppo Lucrezia Grande ed Enrico Santopaolo, per A.S.D. Dare Plus – Team DARE+, e Simone Gonin e Giorgia Maurino, per l’A.S.D. Curling Club Pinerolo.

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Da giovedì il round robin, sabato la semifinale

Il programma inizierà giovedì 26 novembre con le prime sei partite del girone. Il round robin proseguirà venerdì 27 e si concluderà sabato 28, definendo la formazione ammessa direttamente alla serie per il titolo.

Sempre sabato 28 novembre, alle 17, si disputerà la semifinale tra seconda e terza classificata, dalla quale uscirà l’altra finalista.

Domenica 29 novembre la serie per il tricolore

L’ultima giornata sarà dedicata alla finale. Gara-1 comincerà alle 9, mentre gara-2 è fissata alle 12.30. Se le due coppie conquisteranno una vittoria ciascuna, il titolo sarà assegnato nell’eventuale gara-3 delle 17.

A seguire si svolgeranno le premiazioni, a conclusione di quattro giorni che definiranno anche la coppia italiana per i Mondiali di Lohja.