Champions femminile, oggi Scandicci e Milano su Sky e NOW. Domani il derby Conegliano-Novara

Quattro italiane al via della fase a gironi. Mercoledì 25 novembre Scandicci-Turan Tovuz alle 18.30 e Milano-Levallois Paris alle 20. Giovedì 26, alle 20.30, la sfida tutta italiana tra Conegliano e Novara.

La Champions League femminile di volley comincia oggi con Scandicci e Milano, prima del derby tra Conegliano e Novara. Sono quattro le squadre italiane impegnate nella fase a gironi della massima competizione europea, con tre incontri in diretta su Sky e in streaming su NOW tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre.

Ad aprire il programma sarà la Savino Del Bene Scandicci, seguita dalla Numia Vero Volley Milano. Domani sera il primo turno proporrà invece il confronto tra A. Carraro Prosecco DOC Conegliano e Igor Gorgonzola Novara.

Oggi Scandicci alle 18.30, Milano alle 20

Il primo appuntamento è fissato per oggi, mercoledì 25 novembre, alle 18.30: la Savino Del Bene Scandicci affronterà il Turan Tovuz, con diretta su Sky Sport Arena e streaming su NOW.

La telecronaca sarà affidata a Giovanni Cristiano, con il commento tecnico di Alessia Gennari.

Alle 20 toccherà alla Numia Vero Volley Milano, impegnata contro il Levallois Paris. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Max e NOW, con Rudy Palermo al racconto e Francesca Piccinini al commento.

Giovedì 26 novembre il derby Conegliano-Novara

Il programma delle italiane proseguirà domani, giovedì 26 novembre, alle 20.30, con il derby tra A. Carraro Prosecco DOC Conegliano e Igor Gorgonzola Novara.

La partita sarà disponibile in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. In telecronaca ci saranno Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano.

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Studi, approfondimenti e la squadra di Sky Sport

La copertura della competizione comprenderà studi pre e postpartita su Sky Sport 24, con analisi e interviste ai protagonisti. Ogni martedì alle 12.40, sullo stesso canale, uno studio sarà dedicato alla presentazione degli incontri della settimana.

Nel corso del torneo, alle telecronache si alterneranno Stefano Locatelli, Roberto Prini, Rudy Palermo, Giovanni Cristiano e Maurizio Trezzi. Il commento tecnico sarà affidato a Francesca Piccinini, Rachele Sangiuliano, Alessia Gennari, Andrea Zorzi e Fabio Vullo.

Federica Lodi e Alessandro Acton si divideranno la conduzione degli studi e i collegamenti dai campi. Il racconto del volley proseguirà anche su SkySport.it, Sky Sport Insider, App Sky Sport e canali social ufficiali di Sky Sport.